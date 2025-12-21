Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta para pancadas de chuva e ventos de 45 km/h

Aviso da Defesa Civil municipal é válido até as 8h desta segunda-feira (22/12)

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
21/12/2025 20:26

Aviso da Defesa Civil municipal é válido até as 8h desta segunda-feira (22/12) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva na noite deste domingo (21/12) e madrugada desta segunda-feira (22/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. 

O órgão informa que as chuvas podem ser de até 20 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 45 quilômetros por hora. O alerta da Defesa Civil de BH é válido até as 8h desta segunda-feira (22/12). 

Previsão do tempo

Ainda segundo o órgão municipal, o dia na capital mineira nesta segunda será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde. 

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

