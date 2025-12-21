BH está sob alerta para pancadas de chuva e ventos de 45 km/h
Aviso da Defesa Civil municipal é válido até as 8h desta segunda-feira (22/12)
Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva na noite deste domingo (21/12) e madrugada desta segunda-feira (22/12), de acordo com a Defesa Civil municipal.
O órgão informa que as chuvas podem ser de até 20 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 45 quilômetros por hora. O alerta da Defesa Civil de BH é válido até as 8h desta segunda-feira (22/12).
Previsão do tempo
Ainda segundo o órgão municipal, o dia na capital mineira nesta segunda será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde.
Recomendações em caso de chuva
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.