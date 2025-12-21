BH está sob alerta para pancadas de chuva e ventos de 45 km/h

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva na noite deste domingo (21/12) e madrugada desta segunda-feira (22/12), de acordo com a Defesa Civil municipal.

O órgão informa que as chuvas podem ser de até 20 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 45 quilômetros por hora. O alerta da Defesa Civil de BH é válido até as 8h desta segunda-feira (22/12).

Previsão do tempo

Ainda segundo o órgão municipal, o dia na capital mineira nesta segunda será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% à tarde.

Recomendações em caso de chuva