Onda de calor: Inmet emite alerta vermelho para 301 municípios mineiros

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A última semana de 2025 será de calor para grande parte dos mineiros. Nesta segunda-feira (29/12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de onda de calor para 301 municípios de Minas Gerais (veja lista abaixo). O fenômeno se caracteriza por temperaturas 5ºC acima da média por cinco dias.

Segundo o Inmet, ao todo, a onda de calor atinge 726 municípios. Enquanto 301 cidades estão em alerta vermelho, que representa grande risco à saúde da população, outras 425 se encontram em alerta laranja. Ambos os avisos são válidos até as 18h de terça-feira (30/12).

Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população

se hidrate;

evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h;

use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar;

diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados.

Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.

Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser chamada pelo telefone 199.

Calor em BH

Belo Horizonte registrou a maior temperatura do ano neste domingo (28/12). De acordo com a Defesa Civil municipal, os termômetros atingiram 35,5°C na região de Venda Nova. Essa máxima também foi registrada no dia 7 de outubro, sendo esses os dias mais quentes do ano na capital mineira.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a máxima prevista para hoje (29/12) é de 34°C, um grau abaixo do recorde registrado no dia anterior. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado, com forte calor ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas a partir da tarde.

Cidades em alerta

Alerta vermelho

Água Comprida

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arceburgo

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Barbacena

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caiana

Cajuri

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Caparaó

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Carangola

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Cataguases

Caxambu

Centralina

Chácara

Chiador

Claraval

Coimbra

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Pacheco

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Divinésia

Divino

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores do Turvo

Elói Mendes

Ervália

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Fervedouro

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guaxupé

Guidoval

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lambari

Laranjal

Lavras

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Manhumirim

Mar de Espanha

Maria da Fé

Maripá de Minas

Marmelópolis

Matias Barbosa

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira Fortes

Orizânia

Ouro Fino

Paiva

Palma

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra Dourada

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Perdizes

Piau

Piedade do Rio Grande

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Recreio

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Margarida

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São Bento Abade

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Sericita

Seritinga

Serrania

Serranos

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tapira

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Varginha

Veríssimo

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Alerta laranja



Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Aguanil

Aimorés

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Antônio Carlos

Antônio Dias

Araçaí

Araguari

Araponga

Arapuá

Araújos

Araxá

Arcos

Augusto de Lima

Baldim

Bambuí

Barão de Cocais

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Betim

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Sucesso

Bonfim

Brás Pires

Braúnas

Brumadinho

Buenópolis

Bugre

Buritizeiro

Cachoeira da Prata

Caetanópolis

Caeté

Cajuri

Camacho

Campo Belo

Campos Altos

Canaã

Cana Verde

Candeias

Cantagalo

Capela Nova

Capim Branco

Capitão Andrade

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Caratinga

Carmésia

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmópolis de Minas

Carrancas

Casa Grande

Cascalho Rico

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Chalé

Cipotânea

Cláudio

Coluna

Conceição da Barra de Minas

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Confins

Congonhas

Congonhas do Norte

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristais

Cristiano Otoni

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cuparaque

Curvelo

Datas

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Durandé

Engenheiro Caldas

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Esmeraldas

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Florestal

Formiga

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Funilândia

Galiléia

Goiabeira

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grupiara

Guanhães

Guapé

Guaraciaba

Guarda-Mor

Guimarânia

Iapu

Ibertioga

Ibiá

Ibirité

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Imbé de Minas

Indianópolis

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itamarandiba

Itambé do Mato Dentro

Itanhomi

Itapecerica

Itatiaiuçu

Itaúna

Itaverava

Itueta

Itumirim

Itutinga

Jaboticatubas

Jaguaraçu

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitibá

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Raydan

Juatuba

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lamim

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Luisburgo

Luz

Manhuaçu

Manhumirim

Maravilhas

Mariana

Marilac

Mário Campos

Marliéria

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Mesquita

Moeda

Moema

Monjolos

Monte Carmelo

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Mutum

Nacip Raydan

Naque

Nazareno

Nepomuceno

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Serrana

Nova União

Olhos-d'Água

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraopeba

Passabém

Passa Tempo

Patos de Minas

Patrocínio

Paula Cândido

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Periquito

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pingo d'Água

Piracema

Piranga

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Prados

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Vermelho

Ritápolis

Romaria

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Maria do Suaçuí

Santana de Pirapama

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rosa da Serra

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Francisco de Paula

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Oriente

São João Evangelista

São Joaquim de Bicas

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Roque de Minas

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Rio Preto

São Tiago

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Firmino

Senador Modestino Gonçalves

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serro

Sete Lagoas

Simonésia

Sobrália

Taparuba

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Três Marias

Tumiritinga

Ubá

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Urucânia

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Virginópolis

Virgolândia

