Onda de calor: Inmet emite alerta vermelho para 301 municípios mineiros
Ao todo, 725 cidades estão incluídos no aviso que é válido até o fim da tarde de terça-feira (30)
A última semana de 2025 será de calor para grande parte dos mineiros. Nesta segunda-feira (29/12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de onda de calor para 301 municípios de Minas Gerais (veja lista abaixo). O fenômeno se caracteriza por temperaturas 5ºC acima da média por cinco dias.
Segundo o Inmet, ao todo, a onda de calor atinge 726 municípios. Enquanto 301 cidades estão em alerta vermelho, que representa grande risco à saúde da população, outras 425 se encontram em alerta laranja. Ambos os avisos são válidos até as 18h de terça-feira (30/12).
Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população
- se hidrate;
- evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h;
- use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar;
- diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados.
Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.
Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser chamada pelo telefone 199.
Calor em BH
Belo Horizonte registrou a maior temperatura do ano neste domingo (28/12). De acordo com a Defesa Civil municipal, os termômetros atingiram 35,5°C na região de Venda Nova. Essa máxima também foi registrada no dia 7 de outubro, sendo esses os dias mais quentes do ano na capital mineira.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a máxima prevista para hoje (29/12) é de 34°C, um grau abaixo do recorde registrado no dia anterior. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado, com forte calor ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas a partir da tarde.
Cidades em alerta
Alerta vermelho
Água Comprida
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Além Paraíba
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Alto Caparaó
Alto Jequitibá
Andradas
Andrelândia
Antônio Carlos
Antônio Prado de Minas
Aracitaba
Araguari
Arantina
Araponga
Araporã
Arceburgo
Areado
Argirita
Astolfo Dutra
Baependi
Bandeira do Sul
Barão de Monte Alto
Barbacena
Belmiro Braga
Bias Fortes
Bicas
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caiana
Cajuri
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Gerais
Canaã
Canápolis
Caparaó
Capetinga
Capinópolis
Capitólio
Carangola
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo de Minas
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Cássia
Cataguases
Caxambu
Centralina
Chácara
Chiador
Claraval
Coimbra
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Conquista
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Coronel Pacheco
Córrego do Bom Jesus
Cristina
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Descoberto
Divinésia
Divino
Divisa Nova
Dom Viçoso
Dona Eusébia
Dores do Turvo
Elói Mendes
Ervália
Espera Feliz
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela Dalva
Eugenópolis
Ewbank da Câmara
Extrema
Fama
Faria Lemos
Fervedouro
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Goianá
Gonçalves
Guapé
Guaranésia
Guarani
Guarará
Guaxupé
Guidoval
Guiricema
Gurinhatã
Heliodora
Ibertioga
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ilicínea
Inconfidentes
Ingaí
Ipiaçu
Ipuiúna
Itajubá
Itamarati de Minas
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapeva
Itaú de Minas
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Jesuânia
Juiz de Fora
Juruaia
Lambari
Laranjal
Lavras
Leopoldina
Liberdade
Lima Duarte
Limeira do Oeste
Luisburgo
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Manhumirim
Mar de Espanha
Maria da Fé
Maripá de Minas
Marmelópolis
Matias Barbosa
Mercês
Minduri
Miradouro
Miraí
Monsenhor Paulo
Monte Alegre de Minas
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muriaé
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Ponte
Nova Resende
Olaria
Olímpio Noronha
Oliveira Fortes
Orizânia
Ouro Fino
Paiva
Palma
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Vinte
Passos
Patrocínio do Muriaé
Paula Cândido
Pedra Bonita
Pedra Dourada
Pedralva
Pedro Teixeira
Pequeri
Perdizes
Piau
Piedade do Rio Grande
Pirajuba
Piranguçu
Piranguinho
Pirapetinga
Piraúba
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Prata
Pratápolis
Recreio
Rio Novo
Rio Pomba
Rio Preto
Rochedo de Minas
Rodeiro
Rosário da Limeira
Sacramento
Santa Bárbara do Monte Verde
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Margarida
Santana da Vargem
Santana de Cataguases
Santana do Deserto
Santana do Garambéu
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Ibitipoca
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santa Vitória
Santo Antônio do Aventureiro
Santos Dumont
São Bento Abade
São Francisco de Sales
São Francisco do Glória
São Geraldo
São Gonçalo do Sapucaí
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São João do Manhuaçu
São João Nepomuceno
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Miguel do Anta
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião da Vargem Alegre
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador Cortes
Senador José Bento
Sericita
Seritinga
Serrania
Serranos
Silveirânia
Silvianópolis
Simão Pereira
Soledade de Minas
Tabuleiro
Tapira
Tocantins
Tocos do Moji
Toledo
Tombos
Três Corações
Três Pontas
Tupaciguara
Turvolândia
Ubá
Uberaba
Uberlândia
União de Minas
Vargem Bonita
Varginha
Veríssimo
Viçosa
Vieiras
Virgínia
Visconde do Rio Branco
Volta Grande
Wenceslau Braz
Alerta laranja
Abadia dos Dourados
Abaeté
Abre Campo
Acaiaca
Açucena
Aguanil
Aimorés
Alfredo Vasconcelos
Alpercata
Alto Rio Doce
Alvarenga
Alvinópolis
Alvorada de Minas
Amparo do Serra
Antônio Carlos
Antônio Dias
Araçaí
Araguari
Araponga
Arapuá
Araújos
Araxá
Arcos
Augusto de Lima
Baldim
Bambuí
Barão de Cocais
Barbacena
Barra Longa
Barroso
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Belo Oriente
Belo Vale
Betim
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus do Amparo
Bom Jesus do Galho
Bom Sucesso
Bonfim
Brás Pires
Braúnas
Brumadinho
Buenópolis
Bugre
Buritizeiro
Cachoeira da Prata
Caetanópolis
Caeté
Cajuri
Camacho
Campo Belo
Campos Altos
Canaã
Cana Verde
Candeias
Cantagalo
Capela Nova
Capim Branco
Capitão Andrade
Capitólio
Caputira
Caranaíba
Carandaí
Caratinga
Carmésia
Carmo da Mata
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmópolis de Minas
Carrancas
Casa Grande
Cascalho Rico
Catas Altas
Catas Altas da Noruega
Cedro do Abaeté
Central de Minas
Chalé
Cipotânea
Cláudio
Coluna
Conceição da Barra de Minas
Conceição de Ipanema
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Confins
Congonhas
Congonhas do Norte
Conselheiro Lafaiete
Conselheiro Pena
Contagem
Coqueiral
Cordisburgo
Corinto
Coroaci
Coromandel
Coronel Fabriciano
Coronel Xavier Chaves
Córrego Danta
Córrego Fundo
Córrego Novo
Couto de Magalhães de Minas
Cristais
Cristiano Otoni
Crucilândia
Cruzeiro da Fortaleza
Cuparaque
Curvelo
Datas
Desterro de Entre Rios
Desterro do Melo
Diamantina
Diogo de Vasconcelos
Dionísio
Divino
Divino das Laranjeiras
Divinolândia de Minas
Divinópolis
Dom Cavati
Dom Joaquim
Dom Silvério
Dores de Campos
Dores de Guanhães
Dores do Indaiá
Dores do Turvo
Doresópolis
Douradoquara
Durandé
Engenheiro Caldas
Entre Folhas
Entre Rios de Minas
Esmeraldas
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Felício dos Santos
Felixlândia
Fernandes Tourinho
Ferros
Florestal
Formiga
Fortuna de Minas
Francisco Dumont
Frei Inocêncio
Frei Lagonegro
Funilândia
Galiléia
Goiabeira
Gonzaga
Gouveia
Governador Valadares
Grupiara
Guanhães
Guapé
Guaraciaba
Guarda-Mor
Guimarânia
Iapu
Ibertioga
Ibiá
Ibirité
Ibituruna
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Imbé de Minas
Indianópolis
Inhapim
Inhaúma
Inimutaba
Ipaba
Ipanema
Ipatinga
Iraí de Minas
Itabira
Itabirito
Itaguara
Itamarandiba
Itambé do Mato Dentro
Itanhomi
Itapecerica
Itatiaiuçu
Itaúna
Itaverava
Itueta
Itumirim
Itutinga
Jaboticatubas
Jaguaraçu
Japaraíba
Jeceaba
Jequeri
Jequitibá
Joanésia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
José Raydan
Juatuba
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa Dourada
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lajinha
Lamim
Lassance
Lavras
Leandro Ferreira
Luisburgo
Luz
Manhuaçu
Manhumirim
Maravilhas
Mariana
Marilac
Mário Campos
Marliéria
Martinho Campos
Martins Soares
Materlândia
Mateus Leme
Mathias Lobato
Matipó
Matozinhos
Matutina
Medeiros
Mercês
Mesquita
Moeda
Moema
Monjolos
Monte Carmelo
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Morro do Pilar
Mutum
Nacip Raydan
Naque
Nazareno
Nepomuceno
Nova Era
Nova Lima
Nova Ponte
Nova Serrana
Nova União
Olhos-d'Água
Oliveira
Oliveira Fortes
Onça de Pitangui
Oratórios
Orizânia
Ouro Branco
Ouro Preto
Paineiras
Pains
Paiva
Papagaios
Paracatu
Pará de Minas
Paraopeba
Passabém
Passa Tempo
Patos de Minas
Patrocínio
Paula Cândido
Paulistas
Peçanha
Pedra Bonita
Pedra do Anta
Pedra do Indaiá
Pedrinópolis
Pedro Leopoldo
Pequi
Perdigão
Perdizes
Perdões
Periquito
Piedade de Caratinga
Piedade de Ponte Nova
Piedade dos Gerais
Pimenta
Pingo d'Água
Piracema
Piranga
Pirapora
Pitangui
Piumhi
Pocrane
Pompéu
Ponte Nova
Porto Firme
Prados
Pratinha
Presidente Bernardes
Presidente Juscelino
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Queluzito
Raposos
Raul Soares
Reduto
Resende Costa
Resplendor
Ressaquinha
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Acima
Rio Casca
Rio Doce
Rio Espera
Rio Manso
Rio Paranaíba
Rio Piracicaba
Rio Vermelho
Ritápolis
Romaria
Sabará
Sabinópolis
Sacramento
Santa Bárbara
Santa Bárbara do Leste
Santa Bárbara do Tugúrio
Santa Cruz de Minas
Santa Cruz do Escalvado
Santa Efigênia de Minas
Santa Juliana
Santa Luzia
Santa Margarida
Santa Maria de Itabira
Santa Maria do Suaçuí
Santana de Pirapama
Santana do Jacaré
Santana do Manhuaçu
Santana do Paraíso
Santana do Riacho
Santana dos Montes
Santa Rita de Minas
Santa Rita do Itueto
Santa Rosa da Serra
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Grama
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Monte
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
Santos Dumont
São Brás do Suaçuí
São Domingos das Dores
São Domingos do Prata
São Francisco de Paula
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São Gotardo
São João del Rei
São João do Manhuaçu
São João do Oriente
São João Evangelista
São Joaquim de Bicas
São José da Lapa
São José da Varginha
São José do Goiabal
São José do Jacuri
São José do Mantimento
São Miguel do Anta
São Pedro dos Ferros
São Pedro do Suaçuí
São Roque de Minas
São Sebastião do Anta
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Rio Preto
São Tiago
Sardoá
Sarzedo
Sem-Peixe
Senador Firmino
Senador Modestino Gonçalves
Senhora de Oliveira
Senhora do Porto
Senhora dos Remédios
Sericita
Serra Azul de Minas
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serro
Sete Lagoas
Simonésia
Sobrália
Taparuba
Tapira
Tapiraí
Taquaraçu de Minas
Tarumirim
Teixeiras
Timóteo
Tiradentes
Tiros
Três Marias
Tumiritinga
Ubá
Ubaporanga
Uberaba
Uberlândia
Urucânia
Vargem Alegre
Vargem Bonita
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Vazante
Vermelho Novo
Vespasiano
Viçosa
Virginópolis
Virgolândia