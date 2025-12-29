Onda de calor em BH: após dia mais quente do ano, temperatura deve diminuir

Belo Horizonte (MG) registrou a maior temperatura de 2025 nesse domingo (28/12), quando os termômetros marcaram 35,5 °C na regional de Venda Nova. Depois do calor intenso, a tendência é de leve queda na temperatura nesta segunda-feira (29/12). Ou seja, o calor segue forte.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a máxima prevista para hoje é de 34°C, um grau abaixo do recorde registrado no dia anterior.

O mesmo valor máximo de 35,5°C já havia sido registrado anteriormente em 7 de outubro, tornando essas duas datas as mais quentes do ano na capital mineira.

Para esta segunda-feira (29/12), a previsão indica céu claro a parcialmente nublado, com forte calor ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas a partir da tarde.

Ainda segundo a Defesa Civil, já pela manhã a temperatura mínima registrada foi de 22,8°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 22,6°C, às 4h55

22,6°C, às 4h55 Centro-Sul: 21,2°C, às 2h05

21,2°C, às 2h05 Oeste: 21°C, com sensação térmica de 20,3°C, às 4h

21°C, com sensação térmica de 20,3°C, às 4h Pampulha: 22,8°C, com sensação térmica de 25,6°C, às 6h

22,8°C, com sensação térmica de 25,6°C, às 6h Venda Nova: 22,8°C, às 5h

Onda de calor

A capital mineira está sendo atingida por uma onda de calor, conforme alerta emitido pela Defesa Civil municipal. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h; use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.