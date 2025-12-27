Onda de calor: BH tem terceiro dia mais quente de 2025 neste sábado (27/12)

Este sábado (27/12) foi o terceiro dia mais quente do ano em Belo Horizonte, que está sob alerta para onda de calor até a próxima terça-feira (30/12). De acordo com a Defesa Civil municipal, os termômetros atingiram 35°C na região de Venda Nova por volta de 13h15.

Nessa sexta-feira (26/12), a capital mineira teve o segundo dia mais quente do ano, com máxima registrada de 35,2°C, também na Região de Venda Nova. O recorde do ano ainda é do dia 7 de outubro, uma terça-feira, quando a temperatura chegou aos 35,5°C.

Quais foram os dias mais quentes do ano?

1. 07/10/2025 35,5 °C (Venda Nova)

2. 26/12/2025 35,2 °C (Venda Nova)

3. 27/12/2025 35,0 °C (Venda Nova)

4. 22/09/2025 34,9 °C (Pampulha)

5. 01/12/2025 34,7 °C (Venda Nova)

6. 14/03/2025 34,6 °C (Venda Nova)

7. 20/01/2025 34,4 °C (Centro Sul)

8. 05/11/2025 34,4 °C (Centro Sul)

9. 22/01/2025 34,3 °C (Venda Nova)

10. 07/10/2025 34,2 °C (Centro-Sul)

Onda de calor

A capital mineira está sendo atingida por uma onda de calor, conforme alerta emitido pela Defesa Civil municipal. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.

Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h; use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.

Pode ter chuva

Além do calorão, BH está sob alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h neste sábado (27/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que as chuvas podem ser de 20 milímetros a 30 milímetros. O aviso é válido até as 8h deste domingo (28/12).

