BH está sob alerta para pancadas de chuva e ventos de 50 km/h

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h neste sábado (27/12), de acordo com a Defesa Civil municipal.

O órgão informa que as chuvas podem ser de 20 milímetros a 30 milímetros. O aviso da Defesa Civil de BH é válido até as 8h deste domingo (28/12).

Recomendações em caso de chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Calorão

Este sábado em BH e no estado também está sendo marcado pelo calor intenso. Alertas de ondas de calor se ampliam e já abrangem 719 municípios de Minas Gerais, o que equivale a 84% do estado. As altas temperaturas elevam os riscos cardíacos, respiratórios e de queimaduras de sol, demandando cuidados da população. Belo Horizonte e a região metropolitana também estão sob aviso.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de "Onda de Calor" classificados nos graus de Grande Perigo (o mais elevado nível de aviso climático) e Perigo Potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas). Há também riscos de tempestades no Oeste e Triângulo.

No recorte do alerta de "Onda de Calor" em grau de Grande Perigo, Minas Gerais registra 294 municípios afetados, o que corresponde a 34,47% das cidades do estado, indicando uma mancha de calor severo que atinge mais de um terço do território estadual.

Já para o aviso de Onda de Calor em grau de Perigo Potencial, o número de cidades mineiras sob monitoramento sobe para 425. Este grupo representa 49,82% do total estadual, abrangendo quase metade das localidades de Minas Gerais, incluindo a capital e sua região metropolitana.

Até quando vai durar o calor?

Os avisos de Onda de Calor (Grande Perigo e Perigo Potencial) do Inmet tiveram início na terça-feira (23/12) e permanecem vigentes até as 18h de (29/12), com riscos severos à saúde, uma vez que as temperaturas devem permanecer 5ºC acima da média por um período superior a cinco dias.

As áreas mineiras atingidas pelo alerta de Grande Perigo somam 5 regiões: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Oeste de Minas. Nestas localidades, a persistência do calor extremo exige atenção redobrada das autoridades de saúde e defesa civil.

No caso do alerta de Perigo Potencial, a abrangência territorial é ainda mais vasta, alcançando 11 regiões mineiras: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Sul/Sudoeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste de Minas.

Cuidados indispensáveis durante a onda de calor