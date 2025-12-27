BH: Lagoa da Pampulha terá treinamento e prática de esportes náuticos
Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião pretende incluir treinamentos na Lagoa assim que concluídos os testes de navegação
Assim que encerradas as fases de teste com a navegação de barco turístico na Lagoa da Pampulha, a pretensão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é a utilização do espaço para a prática de esportes náuticos. É o que afirmou o prefeito Álvaro Damião neste sábado (27/12), antes do primeiro passeio do Capivarã na lagoa.
Segundo ele, é o segundo passo da Pampulha Navegável, que já tem o índice de qualidade considerado bom. Em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo municipal afirmou que tem o sonho de ver atletas treinando na lagoa. “Eu cobri quatro Olimpíadas. Já vi pessoas saindo daqui para poder treinar fora e poder disputar Jogos Olímpicos e Panamericanos… Quero que treinem na Pampulha”, disse ele, jornalista de formação.
Damião relatou que o próximo passo do projeto é a abertura da lagoa para treinamento e prática de profissionais de esportes náuticos. Ele ainda fez um convite: “Aqueles que queiram fazer um campeonato de vela na Lagoa da Pampulha serão recebidos de braços abertos”.
A lagoa passa hoje pela primeira fase de teste de navegação. Segundo Damião, a etapa avalia a navegação para este tipo de embarcação, uma vez que foi determinado que a água tem um índice de qualidade boa para a prática. "A gente está fazendo tudo com tranquilidade e segurança. Nesta fase de teste, vamos fazer com que as pessoas possam curtir gratuitamente, inclusive com as crianças das escolas municipais", declarou o prefeito.
De acordo com ele, o esgoto despejado nas águas da lagoa está sendo tratado em uma parceria da prefeitura com a Copasa. Em uma possível renovação de contrato com a Copasa, ele afirmou que a PBH quer uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na parte de cima da lagoa, onde será possível fazer a separação de água de chuva e de esgoto, e não manter apenas a Estação de Tratamento de Água Fluvial (ETAF), localizada próximo ao zoológico.
O chefe do Executivo municipal também disse que não permitirá que o esgoto seja despejado nas águas da lagoa, o que possibilitará uma maior abrangência nas áreas passíveis de navegação. Segundo Damião, há uma conversa envolvendo a Copasa, ele e prefeitos de cidades metropolitanas.
“Tenho certeza absoluta que a Copasa vai nos atender porque é de interesse dela uma renovação de contrato. Ela quer permanecer em Belo Horizonte. Para permanecer em BH, só vai permanecer se tratar da Lagoa e se tratar a Lagoa como Lagoa da Pampulha e não como esgoto a céu aberto”, finalizou.
Passeios
As águas da lagoa têm os primeiros passeios de barco neste sábado. Com capacidade para 30 pessoas, incluindo guia de turismo e navegação, o barco faz um passeio de duração de 1 hora pelo Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, e passa por pontos como a Casa do Baile, Iate Clube, antigo cassino que é Museu de Arte da Pampulha, Casa JK e Igrejinha da Pampulha.
Estão programados mais três passeios no domingo (28/12), nos horários de 10h, 13h e 15h, cujos 78 ingressos também já foram adquiridos. As próximas viagens estão programadas para sexta (2/1), sábado (3/1) e domingo (4/1).
De acordo com a PBH, os passeios vão acontecer sempre de quinta-feira (com exceção do dia 1º de janeiro) a domingo, nos horários de 10h, 13h e 15h, com a retirada de ingressos pela internet a partir das 12h da terça-feira anterior. A partir de fevereiro, os três passeios da quinta-feira serão reservados para alunos da rede pública municipal.
Poderão ser retirados até quatro ingressos por CPF, e a recomendação é que os passageiros cheguem com 15 minutos de antecedência no local de embarque, que é feito no CAT Veveco, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na altura do número 855.