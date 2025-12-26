Passeios de barco na Pampulha têm ingressos liberados nesta sexta (26/12)

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Moradores de Belo Horizonte e turistas poderão voltar a navegar pela Lagoa da Pampulha a partir deste sábado (27/12), com o início dos passeios turísticos gratuitos no Capivarã, embarcação do tipo catamarã que tem capacidade para até 30 pessoas. Os ingressos foram disponibilizados a partir das 12h desta sexta-feira (26), exclusivamente pela plataforma Sympla, e as 52 vagas para o primeiro passeio do barco já se esgotadaram.

Antes da inauguração oficial dos passeios, técnicos da Marinha e da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realizaram, nesta sexta-feira, uma vistoria técnica e uma volta a bordo do Capivarã para ajustar o roteiro da navegação. O objetivo foi cronometrar o tempo de parada em cada ponto turístico, garantindo que o percurso, acompanhado por um guia de turismo, tenha duração mínima de uma hora. Durante o trajeto, o guia apresenta informações históricas, culturais, ambientais e urbanísticas sobre a região da Pampulha.

O Capivarã recebeu esse nome em homenagem às capivaras que vivem no entorno da lagoa, um dos principais cartões-postais da capital mineira. A iniciativa é da PBH e integra um projeto piloto com duração de três meses, voltado à valorização do Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. O barco vai passar pela Igreja de São Francisco de Assis, o antigo Cassino, hoje Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube.

Idealizado na década de 1940, durante a gestão de Juscelino Kubitschek como prefeito de Belo Horizonte, o Conjunto Moderno da Pampulha reúne projetos de Oscar Niemeyer, paisagismo de Roberto Burle Marx e obras de Cândido Portinari, tendo a lagoa como elemento central.

"Um sonho antigo"

A novidade parece ter sido bem recebida pelo público que acompanhou os últimos ajustes do projeto. A arquiteta Talita Silvia de Souza, de 35 anos, que esteve na orla da Pampulha nesta sexta-feira, avaliou que a retomada da navegação fortalece o turismo e a relação da cidade com o patrimônio. “É um projeto incrível para recuperar e fortalecer o turismo em um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte. A gente reacende toda a história e a importância da lagoa para a cidade e para os visitantes”, afirmou.

O companheiro dela, o biólogo Samuel Lourenço, de 34 anos, também destacou o valor simbólico da iniciativa. “É um sonho antigo poder utilizar a Pampulha também a partir da água. Isso incentiva o processo de recuperação da lagoa e reforça o fato de ser um patrimônio da humanidade”, disse.

Já o professor de karatê Valquir Araújo de Lima, de 45 anos, que acompanhava a movimentação no local, ressaltou a importância de ampliar as opções de lazer urbano. “É mais uma atração para Belo Horizonte. Apesar das críticas, a gente precisa de cultura e lazer. Achei uma excelente iniciativa da prefeitura”, comentou.

Os passeios de barco na Pampulha estavam proibidos desde 1968, após a constatação de altos níveis de poluição no reservatório. A retomada da navegação turística foi anunciada em maio deste ano pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), durante as comemorações dos 82 anos da Pampulha, e confirmada após a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a PBH e a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Minas Gerais, no último dia 13 de dezembro.

O acordo estabelece regras, limites e critérios de segurança para a navegação, encerrando um período de mais de cinco décadas sem circulação regular de embarcações no local. Inicialmente, apenas embarcações da Marinha e o catamarã autorizado pela PBH poderão circular na lagoa. Outras modalidades, como esportes náuticos e lazer privado, não estão liberadas nesta etapa.

Pampulha mais limpa?

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), intervenções realizadas desde 2016 contribuíram para a melhora no controle da poluição do reservatório.

Dados de 27 pontos internos de monitoramento indicam evolução positiva nos indicadores avaliados pelo Índice de Qualidade da Água (IQA), que leva em consideração nove parâmetros físicos, químicos e biológicos, como temperatura, pH, oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, nitrogênio total e turbidez.

A escala do IQA varia de 0 a 100, sendo classificados como: muito ruim (0 a 25), ruim (26 a 50), aceitável ou médio (51 a 70), bom ou ótimo (71 a 90) e excelente (91 a 100). Um dos pontos monitorados, localizado na região de deságue dos córregos Ressaca e Sarandi, apresentou classificação aceitável, apesar de ainda receber esgoto de residências não interligadas à rede da Copasa.

Entre os 21 demais pontos acompanhados, 18 registraram melhora nos indicadores. Em entrevista ao Estado de Minas setembro deste ano, o gestor de Empreendimento de Grande Porte da Copasa, Tiago Miranda, afirmou que “a Copasa mantém um rigoroso monitoramento da Bacia da Pampulha, e os resultados das coletas, divulgados trimestralmente, têm mostrado avanços significativos ao longo dos anos de atuação do Programa Reviva Pampulha”.

A medição realizada em junho indicou que 86% das amostras analisadas ficaram entre as classificações ‘aceitável’ e ‘ótimo’, com os melhores resultados registrados no interior do reservatório.





Embarque, horários e retirada de ingressos