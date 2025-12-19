5 passeios imperdíveis para fazer no entorno da Lagoa da Pampulha

A Lagoa da Pampulha é muito mais do que um cartão-postal de Belo Horizonte. Reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO, a região é um convite permanente ao lazer e à cultura. Embora a Igrejinha de São Francisco de Assis e o Museu de Arte da Pampulha (MAP) sejam paradas obrigatórias, o complexo arquitetônico e seu entorno guardam outras joias que merecem uma visita.

Para quem deseja explorar a área a fundo, seja morador ou turista, um bom roteiro ajuda a descobrir a diversidade de atrações disponíveis na orla e nas proximidades. O circuito vai além do óbvio e revela novas perspectivas sobre um dos locais mais famosos da capital mineira. Confira cinco sugestões para aproveitar o melhor da região.

Museu Casa Kubitschek

Imagine voltar à década de 1940. Essa é a experiência que o Museu Casa Kubitschek proporciona. A antiga casa de veraneio do então prefeito Juscelino Kubitschek preserva móveis e objetos da época, revelando o estilo de vida modernista. Os jardins e o pomar, projetados por Burle Marx, são uma atração à parte e completam a visita com um toque de natureza e arte.

Casa do Baile

Projetada por Oscar Niemeyer, a Casa do Baile funciona como um centro de referência em Urbanismo, Arquitetura e Design. Suas formas curvas e a localização em uma península artificial, conectada à orla por uma ponte, criam um cenário único. O espaço recebe exposições temporárias e eventos, oferecendo também uma vista privilegiada da lagoa, ideal para uma parada contemplativa e para boas fotos.

Parque Ecológico da Pampulha

Com aproximadamente 300 mil metros quadrados de área verde, o Parque Ecológico é o refúgio perfeito para quem busca contato com a natureza. O local é ideal para piqueniques, caminhadas e passeios de bicicleta, cujas pistas se conectam à orla. Sua estrutura conta com parquinhos e espaços amplos para relaxar, sendo uma ótima opção para famílias.

Iate Tênis Clube

Outra obra icônica de Niemeyer, o Iate Tênis Clube complementa o conjunto arquitetônico da Pampulha. Embora o acesso seja geralmente restrito a sócios, sua arquitetura pode ser admirada da orla. O clube é parte fundamental da paisagem e da história do local, valendo a pena a observação externa para compreender a genialidade do arquiteto.

Estádio Mineirão e Museu do Futebol

A poucos metros da lagoa, o complexo do Mineirão oferece uma experiência completa para os amantes do esporte. É possível fazer visitas guiadas pelo estádio, conhecendo os bastidores do Gigante da Pampulha. No interior do estádio, o Museu Brasileiro do Futebol conta a história do esporte mais popular do país de forma interativa e cativante.

