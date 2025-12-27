Vídeo: Lagoa da Pampulha tem primeiro passeio de catamarã neste sábado (27)

“A navegação da Pampulha não é só navegar no principal cartão postal de Belo Horizonte, mas é olhar com um outro lugar para a Pampulha. Não fazer a lagoa como obra ou intenções políticas. A lagoa é nossa, de todo mundo; cuidar da lagoa é importante para todos”. Foi o que afirmou o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), antes da primeira navegação do catamarã na Lagoa da Pampulha, na região de mesmo nome da capital mineira.

O Capivarã, como foi batizado o barco, tem capacidade para 30 pessoas, incluindo guia de turismo e tripulação. A navegação é gratuita e faz parte de um projeto piloto que tem a duração de três meses. Com investimento de cerca de R$ 800 mil, o objetivo é passar por todo o Conjunto Moderno da Pampulha com a orientação de um guia que, segundo a prefeitura, apresenta conteúdo ambiental, social e histórico local.

Interessados podem viajar no Capivarã de forma gratuita neste sábado, nos horários de 13h e 14h, mediante apresentação de ingresso adquirido pela plataforma Sympla. Os 52 bilhetes disponíveis foram distribuídos na tarde dessa sexta-feira (26/12) e já estão esgotados.

Questionado sobre o mau cheiro da lagoa, o prefeito afirmou que o desafio está sendo contornado. “Esgoto despejado na parte de cima da lagoa é diferente da Lagoa da Pampulha. Não tem cheiro aqui. Obviamente, onde chega carga de esgoto, cheira mal. Mas quando você vai à praia e vê esgoto, não significa que ela não é navegável. É essa a visão que queremos. Temos uma lagoa linda”, disse.

Com duração de 30 minutos, o catamarã conta com coletes salva-vidas obrigatórios para crianças com menos de 12 anos e pessoas com mais de 60, uma área com cadeiras e um espaço superior, sem proteção contra o sol, na qual apenas dez pessoas podem ficar por vez. O espaço é protegido por grades e possui extintores de incêndio e boias salva-vidas.

O primeiro passeio foi guiado por Neuma Horta, historiadora e funcionária da Belotur. “Isso é um legado, estamos fazendo história. Essa lagoa mora no coração dos belo-horizontinos e já é um sucesso. Vamos ver Belo Horizonte com novos olhares e esperamos que todo belo-horizontino tenha essa oportunidade”, afirmou no início do passeio.

Estão programados mais três passeios no domingo (28/12), nos horários de 10h, 13h e 15h, cujos 78 ingressos também já foram adquiridos na plataforma. As próximas viagens estão programadas para sexta (2/1), sábado (3/1) e domingo (4/1).

De acordo com a PBH, os passeios vão acontecer sempre de quinta-feira a domingo, nos horários de 10h, 13h e 15h, com a retirada de ingressos pela internet a partir das 12h da terça anterior. A partir de fevereiro, os três passeios da quinta-feira estarão reservados para alunos da rede pública municipal.

Poderão ser retirados até quatro ingressos por CPF, e a recomendação é a de que os passageiros cheguem com 15 minutos de antecedência no local de embarque, realizado no CAT Veveco, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na altura do número 855.