Defesa Civil emite alerta de onda de calor para BH; veja recomendações
Segundo o comunicado, o fenômeno deve provocar temperaturas em torno de 33°C até terça-feira (30/12)
compartilheSIGA
Belo Horizonte está em alerta para uma onda de calor de intensidade moderada a forte, que pode provocar temperaturas em torno de 33°C, no período da tarde, segundo a Defesa Civil Municipal. Segundo o comunicado do órgão, as condições devem durar até terça-feira (30/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.
Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h; use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.
Leia Mais
Em Minas
Na manhã desta sexta-feira (26/12), o Inmet também emitiu um alerta amarelo, de período potencial, para onda de calor em 425 municípios de Minas. O aviso vai até segunda-feira (29/12).
De acordo com o órgão, as regiões do estado afetadas são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Grande BH, Sul, Sudoeste, Norte, Jequitinhonha e Noroeste.
Veja a lista das cidades:
-
Abadia dos Dourados
-
Abaeté
-
Abre Campo
-
Acaiaca
-
Açucena
-
Aguanil
-
Aimorés
-
Alfredo Vasconcelos
-
Alpercata
-
Alto Rio Doce
-
Alvarenga
-
Alvinópolis
-
Alvorada de Minas
-
Amparo do Serra
-
Antônio Carlos
-
Antônio Dias
-
Araçaí
-
Araguari
-
Araponga
-
Arapuá
-
Araújos
-
Araxá
-
Arcos
-
Augusto de Lima
-
Baldim
-
Bambuí
-
Barão de Cocais
-
Barbacena
-
Barra Longa
-
Barroso
-
Bela Vista de Minas
-
Belo Horizonte
-
Belo Oriente
-
Belo Vale
-
Betim
-
Biquinhas
-
Boa Esperança
-
Bocaiúva
-
Bom Despacho
-
Bom Jesus do Amparo
-
Bom Jesus do Galho
-
Bom Sucesso
-
Bonfim
-
Brás Pires
-
Braúnas
-
Brumadinho
-
Buenópolis
-
Bugre
-
Buritizeiro
-
Cachoeira da Prata
-
Caetanópolis
-
Caeté
-
Cajuri
-
Camacho
-
Campo Belo
-
Campos Altos
-
Canaã
-
Cana Verde
-
Candeias
-
Cantagalo
-
Capela Nova
-
Capim Branco
-
Capitão Andrade
-
Capitólio
-
Caputira
-
Caranaíba
-
Carandaí
-
Caratinga
-
Carmésia
-
Carmo da Mata
-
Carmo do Cajuru
-
Carmo do Paranaíba
-
Carmópolis de Minas
-
Carrancas
-
Casa Grande
-
Cascalho Rico
-
Catas Altas
-
Catas Altas da Noruega
-
Cedro do Abaeté
-
Central de Minas
-
Chalé
-
Cipotânea
-
Cláudio
-
Coluna
-
Conceição da Barra de Minas
-
Conceição de Ipanema
-
Conceição do Mato Dentro
-
Conceição do Pará
-
Confins
-
Congonhas
-
Congonhas do Norte
-
Conselheiro Lafaiete
-
Conselheiro Pena
-
Contagem
-
Coqueiral
-
Cordisburgo
-
Corinto
-
Coroaci
-
Coromandel
-
Coronel Fabriciano
-
Coronel Xavier Chaves
-
Córrego Danta
-
Córrego Fundo
-
Córrego Novo
-
Couto de Magalhães de Minas
-
Cristais
-
Cristiano Otoni
-
Crucilândia
-
Cruzeiro da Fortaleza
-
Cuparaque
-
Curvelo
-
Datas
-
Desterro de Entre Rios
-
Desterro do Melo
-
Diamantina
-
Diogo de Vasconcelos
-
Dionísio
-
Divino
-
Divino das Laranjeiras
-
Divinolândia de Minas
-
Divinópolis
-
Dom Cavati
-
Dom Joaquim
-
Dom Silvério
-
Dores de Campos
-
Dores de Guanhães
-
Dores do Indaiá
-
Dores do Turvo
-
Doresópolis
-
Douradoquara
-
Durandé
-
Engenheiro Caldas
-
Entre Folhas
-
Entre Rios de Minas
-
Esmeraldas
-
Estrela do Indaiá
-
Estrela do Sul
-
Felício dos Santos
-
Felixlândia
-
Fernandes Tourinho
-
Ferros
-
Florestal
-
Formiga
-
Fortuna de Minas
-
Francisco Dumont
-
Frei Inocêncio
-
Frei Lagonegro
-
Funilândia
-
Galiléia
-
Goiabeira
-
Gonzaga
-
Gouveia
-
Governador Valadares
-
Grupiara
-
Guanhães
-
Guapé
-
Guaraciaba
-
Guarda-Mor
-
Guimarânia
-
Iapu
-
Ibertioga
-
Ibiá
-
Ibirité
-
Ibituruna
-
Igarapé
-
Igaratinga
-
Iguatama
-
Ijaci
-
Ilicínea
-
Imbé de Minas
-
Indianópolis
-
Inhapim
-
Inhaúma
-
Inimutaba
-
Ipaba
-
Ipanema
-
Ipatinga
-
Iraí de Minas
-
Itabira
-
Itabirito
-
Itaguara
-
Itamarandiba
-
Itambé do Mato Dentro
-
Itanhomi
-
Itapecerica
-
Itatiaiuçu
-
Itaúna
-
Itaverava
-
Itueta
-
Itumirim
-
Itutinga
-
Jaboticatubas
-
Jaguaraçu
-
Japaraíba
-
Jeceaba
-
Jequeri
-
Jequitibá
-
Joanésia
-
João Monlevade
-
João Pinheiro
-
Joaquim Felício
-
José Raydan
-
Juatuba
-
Lagamar
-
Lagoa da Prata
-
Lagoa Dourada
-
Lagoa Formosa
-
Lagoa Grande
-
Lagoa Santa
-
Lajinha
-
Lamim
-
Lassance
-
Lavras
-
Leandro Ferreira
-
Luisburgo
-
Luz
-
Manhuaçu
-
Manhumirim
-
Maravilhas
-
Mariana
-
Marilac
-
Mário Campos
-
Marliéria
-
Martinho Campos
-
Martins Soares
-
Materlândia
-
Mateus Leme
-
Mathias Lobato
-
Matipó
-
Matozinhos
-
Matutina
-
Medeiros
-
Mercês
-
Mesquita
-
Moeda
-
Moema
-
Monjolos
-
Monte Carmelo
-
Morada Nova de Minas
-
Morro da Garça
-
Morro do Pilar
-
Mutum
-
Nacip Raydan
-
Naque
-
Nazareno
-
Nepomuceno
-
Nova Era
-
Nova Lima
-
Nova Ponte
-
Nova Serrana
-
Nova União
-
Olhos-d'Água
-
Oliveira
-
Oliveira Fortes
-
Onça de Pitangui
-
Oratórios
-
Orizânia
-
Ouro Branco
-
Ouro Preto
-
Paineiras
-
Pains
-
Paiva
-
Papagaios
-
Paracatu
-
Pará de Minas
-
Paraopeba
-
Passabém
-
Passa Tempo
-
Patos de Minas
-
Patrocínio
-
Paula Cândido
-
Paulistas
-
Peçanha
-
Pedra Bonita
-
Pedra do Anta
-
Pedra do Indaiá
-
Pedrinópolis
-
Pedro Leopoldo
-
Pequi
-
Perdigão
-
Perdizes
-
Perdões
-
Periquito
-
Piedade de Caratinga
-
Piedade de Ponte Nova
-
Piedade dos Gerais
-
Pimenta
-
Pingo d'Água
-
Piracema
-
Piranga
-
Pirapora
-
Pitangui
-
Piumhi
-
Pocrane
-
Pompéu
-
Ponte Nova
-
Porto Firme
-
Prados
-
Pratinha
-
Presidente Bernardes
-
Presidente Juscelino
-
Presidente Kubitschek
-
Presidente Olegário
-
Prudente de Morais
-
Quartel Geral
-
Queluzito
-
Raposos
-
Raul Soares
-
Reduto
-
Resende Costa
-
Resplendor
-
Ressaquinha
-
Ribeirão das Neves
-
Ribeirão Vermelho
-
Rio Acima
-
Rio Casca
-
Rio Doce
-
Rio Espera
-
Rio Manso
-
Rio Paranaíba
-
Rio Piracicaba
-
Rio Vermelho
-
Ritápolis
-
Romaria
-
Sabará
-
Sabinópolis
-
Sacramento
-
Santa Bárbara
-
Santa Bárbara do Leste
-
Santa Bárbara do Tugúrio
-
Santa Cruz de Minas
-
Santa Cruz do Escalvado
-
Santa Efigênia de Minas
-
Santa Juliana
-
Santa Luzia
-
Santa Margarida
-
Santa Maria de Itabira
-
Santa Maria do Suaçuí
-
Santana de Pirapama
-
Santana do Jacaré
-
Santana do Manhuaçu
-
Santana do Paraíso
-
Santana do Riacho
-
Santana dos Montes
-
Santa Rita de Minas
-
Santa Rita do Itueto
-
Santa Rosa da Serra
-
Santo Antônio do Amparo
-
Santo Antônio do Grama
-
Santo Antônio do Itambé
-
Santo Antônio do Monte
-
Santo Antônio do Rio Abaixo
-
Santo Hipólito
-
Santos Dumont
-
São Brás do Suaçuí
-
São Domingos das Dores
-
São Domingos do Prata
-
São Francisco de Paula
-
São Geraldo da Piedade
-
São Geraldo do Baixio
-
São Gonçalo do Abaeté
-
São Gonçalo do Pará
-
São Gonçalo do Rio Abaixo
-
São Gonçalo do Rio Preto
-
São Gotardo
-
São João del Rei
-
São João do Manhuaçu
-
São João do Oriente
-
São João Evangelista
-
São Joaquim de Bicas
-
São José da Lapa
-
São José da Varginha
-
São José do Goiabal
-
São José do Jacuri
-
São José do Mantimento
-
São Miguel do Anta
-
São Pedro dos Ferros
-
São Pedro do Suaçuí
-
São Roque de Minas
-
São Sebastião do Anta
-
São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Rio Preto
-
São Tiago
-
Sardoá
-
Sarzedo
-
Sem-Peixe
-
Senador Firmino
-
Senador Modestino Gonçalves
-
Senhora de Oliveira
-
Senhora do Porto
-
Senhora dos Remédios
-
Sericita
-
Serra Azul de Minas
-
Serra da Saudade
-
Serra do Salitre
-
Serro
-
Sete Lagoas
-
Simonésia
-
Sobrália
-
Taparuba
-
Tapira
-
Tapiraí
-
Taquaraçu de Minas
-
Tarumirim
-
Teixeiras
-
Timóteo
-
Tiradentes
-
Tiros
-
Três Marias
-
Tumiritinga
-
Ubá
-
Ubaporanga
-
Uberaba
-
Uberlândia
-
Urucânia
-
Vargem Alegre
-
Vargem Bonita
-
Varjão de Minas
-
Várzea da Palma
-
Vazante
-
Vermelho Novo
-
Vespasiano
-
Viçosa
-
Virginópolis
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
-
Virgolândia