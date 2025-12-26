Assine
Defesa Civil emite alerta de onda de calor para BH; veja recomendações

Segundo o comunicado, o fenômeno deve provocar temperaturas em torno de 33°C até terça-feira (30/12)

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
26/12/2025 13:07 - atualizado em 26/12/2025 13:12

O fenômeno deve provocar temperaturas em torno de 33°C, no período da tarde, segundo a Defesa Civil de BH
O fenômeno deve provocar temperaturas em torno de 33°C, no período da tarde, segundo a Defesa Civil de BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte está em alerta para uma onda de calor de intensidade moderada a forte, que pode provocar temperaturas em torno de 33°C, no período da tarde, segundo a Defesa Civil Municipal. Segundo o comunicado do órgão, as condições devem durar até terça-feira (30/12). 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.

Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h; use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos. 

Em Minas


Na manhã desta sexta-feira (26/12), o Inmet também emitiu um alerta amarelo, de período potencial, para onda de calor em 425 municípios de Minas. O aviso vai até segunda-feira (29/12). 


De acordo com o órgão, as regiões do estado afetadas são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Grande BH, Sul, Sudoeste, Norte, Jequitinhonha e Noroeste. 


Veja a lista das cidades:


  • Abadia dos Dourados

  • Abaeté

  • Abre Campo

  • Acaiaca

  • Açucena

  • Aguanil

  • Aimorés

  • Alfredo Vasconcelos

  • Alpercata

  • Alto Rio Doce

  • Alvarenga

  • Alvinópolis

  • Alvorada de Minas

  • Amparo do Serra

  • Antônio Carlos

  • Antônio Dias

  • Araçaí

  • Araguari

  • Araponga

  • Arapuá

  • Araújos

  • Araxá

  • Arcos

  • Augusto de Lima

  • Baldim

  • Bambuí

  • Barão de Cocais

  • Barbacena

  • Barra Longa

  • Barroso

  • Bela Vista de Minas

  • Belo Horizonte

  • Belo Oriente

  • Belo Vale

  • Betim

  • Biquinhas

  • Boa Esperança

  • Bocaiúva

  • Bom Despacho

  • Bom Jesus do Amparo

  • Bom Jesus do Galho

  • Bom Sucesso

  • Bonfim

  • Brás Pires

  • Braúnas

  • Brumadinho

  • Buenópolis

  • Bugre

  • Buritizeiro

  • Cachoeira da Prata

  • Caetanópolis

  • Caeté

  • Cajuri

  • Camacho

  • Campo Belo

  • Campos Altos

  • Canaã

  • Cana Verde

  • Candeias

  • Cantagalo

  • Capela Nova

  • Capim Branco

  • Capitão Andrade

  • Capitólio

  • Caputira

  • Caranaíba

  • Carandaí

  • Caratinga

  • Carmésia

  • Carmo da Mata

  • Carmo do Cajuru

  • Carmo do Paranaíba

  • Carmópolis de Minas

  • Carrancas

  • Casa Grande

  • Cascalho Rico

  • Catas Altas

  • Catas Altas da Noruega

  • Cedro do Abaeté

  • Central de Minas

  • Chalé

  • Cipotânea

  • Cláudio

  • Coluna

  • Conceição da Barra de Minas

  • Conceição de Ipanema

  • Conceição do Mato Dentro

  • Conceição do Pará

  • Confins

  • Congonhas

  • Congonhas do Norte

  • Conselheiro Lafaiete

  • Conselheiro Pena

  • Contagem

  • Coqueiral

  • Cordisburgo

  • Corinto

  • Coroaci

  • Coromandel

  • Coronel Fabriciano

  • Coronel Xavier Chaves

  • Córrego Danta

  • Córrego Fundo

  • Córrego Novo

  • Couto de Magalhães de Minas

  • Cristais

  • Cristiano Otoni

  • Crucilândia

  • Cruzeiro da Fortaleza

  • Cuparaque

  • Curvelo

  • Datas

  • Desterro de Entre Rios

  • Desterro do Melo

  • Diamantina

  • Diogo de Vasconcelos

  • Dionísio

  • Divino

  • Divino das Laranjeiras

  • Divinolândia de Minas

  • Divinópolis

  • Dom Cavati

  • Dom Joaquim

  • Dom Silvério

  • Dores de Campos

  • Dores de Guanhães

  • Dores do Indaiá

  • Dores do Turvo

  • Doresópolis

  • Douradoquara

  • Durandé

  • Engenheiro Caldas

  • Entre Folhas

  • Entre Rios de Minas

  • Esmeraldas

  • Estrela do Indaiá

  • Estrela do Sul

  • Felício dos Santos

  • Felixlândia

  • Fernandes Tourinho

  • Ferros

  • Florestal

  • Formiga

  • Fortuna de Minas

  • Francisco Dumont

  • Frei Inocêncio

  • Frei Lagonegro

  • Funilândia

  • Galiléia

  • Goiabeira

  • Gonzaga

  • Gouveia

  • Governador Valadares

  • Grupiara

  • Guanhães

  • Guapé

  • Guaraciaba

  • Guarda-Mor

  • Guimarânia

  • Iapu

  • Ibertioga

  • Ibiá

  • Ibirité

  • Ibituruna

  • Igarapé

  • Igaratinga

  • Iguatama

  • Ijaci

  • Ilicínea

  • Imbé de Minas

  • Indianópolis

  • Inhapim

  • Inhaúma

  • Inimutaba

  • Ipaba

  • Ipanema

  • Ipatinga

  • Iraí de Minas

  • Itabira

  • Itabirito

  • Itaguara

  • Itamarandiba

  • Itambé do Mato Dentro

  • Itanhomi

  • Itapecerica

  • Itatiaiuçu

  • Itaúna

  • Itaverava

  • Itueta

  • Itumirim

  • Itutinga

  • Jaboticatubas

  • Jaguaraçu

  • Japaraíba

  • Jeceaba

  • Jequeri

  • Jequitibá

  • Joanésia

  • João Monlevade

  • João Pinheiro

  • Joaquim Felício

  • José Raydan

  • Juatuba

  • Lagamar

  • Lagoa da Prata

  • Lagoa Dourada

  • Lagoa Formosa

  • Lagoa Grande

  • Lagoa Santa

  • Lajinha

  • Lamim

  • Lassance

  • Lavras

  • Leandro Ferreira

  • Luisburgo

  • Luz

  • Manhuaçu

  • Manhumirim

  • Maravilhas

  • Mariana

  • Marilac

  • Mário Campos

  • Marliéria

  • Martinho Campos

  • Martins Soares

  • Materlândia

  • Mateus Leme

  • Mathias Lobato

  • Matipó

  • Matozinhos

  • Matutina

  • Medeiros

  • Mercês

  • Mesquita

  • Moeda

  • Moema

  • Monjolos

  • Monte Carmelo

  • Morada Nova de Minas

  • Morro da Garça

  • Morro do Pilar

  • Mutum

  • Nacip Raydan

  • Naque

  • Nazareno

  • Nepomuceno

  • Nova Era

  • Nova Lima

  • Nova Ponte

  • Nova Serrana

  • Nova União

  • Olhos-d'Água

  • Oliveira

  • Oliveira Fortes

  • Onça de Pitangui

  • Oratórios

  • Orizânia

  • Ouro Branco

  • Ouro Preto

  • Paineiras

  • Pains

  • Paiva

  • Papagaios

  • Paracatu

  • Pará de Minas

  • Paraopeba

  • Passabém

  • Passa Tempo

  • Patos de Minas

  • Patrocínio

  • Paula Cândido

  • Paulistas

  • Peçanha

  • Pedra Bonita

  • Pedra do Anta

  • Pedra do Indaiá

  • Pedrinópolis

  • Pedro Leopoldo

  • Pequi

  • Perdigão

  • Perdizes

  • Perdões

  • Periquito

  • Piedade de Caratinga

  • Piedade de Ponte Nova

  • Piedade dos Gerais

  • Pimenta

  • Pingo d'Água

  • Piracema

  • Piranga

  • Pirapora

  • Pitangui

  • Piumhi

  • Pocrane

  • Pompéu

  • Ponte Nova

  • Porto Firme

  • Prados

  • Pratinha

  • Presidente Bernardes

  • Presidente Juscelino

  • Presidente Kubitschek

  • Presidente Olegário

  • Prudente de Morais

  • Quartel Geral

  • Queluzito

  • Raposos

  • Raul Soares

  • Reduto

  • Resende Costa

  • Resplendor

  • Ressaquinha

  • Ribeirão das Neves

  • Ribeirão Vermelho

  • Rio Acima

  • Rio Casca

  • Rio Doce

  • Rio Espera

  • Rio Manso

  • Rio Paranaíba

  • Rio Piracicaba

  • Rio Vermelho

  • Ritápolis

  • Romaria

  • Sabará

  • Sabinópolis

  • Sacramento

  • Santa Bárbara

  • Santa Bárbara do Leste

  • Santa Bárbara do Tugúrio

  • Santa Cruz de Minas

  • Santa Cruz do Escalvado

  • Santa Efigênia de Minas

  • Santa Juliana

  • Santa Luzia

  • Santa Margarida

  • Santa Maria de Itabira

  • Santa Maria do Suaçuí

  • Santana de Pirapama

  • Santana do Jacaré

  • Santana do Manhuaçu

  • Santana do Paraíso

  • Santana do Riacho

  • Santana dos Montes

  • Santa Rita de Minas

  • Santa Rita do Itueto

  • Santa Rosa da Serra

  • Santo Antônio do Amparo

  • Santo Antônio do Grama

  • Santo Antônio do Itambé

  • Santo Antônio do Monte

  • Santo Antônio do Rio Abaixo

  • Santo Hipólito

  • Santos Dumont

  • São Brás do Suaçuí

  • São Domingos das Dores

  • São Domingos do Prata

  • São Francisco de Paula

  • São Geraldo da Piedade

  • São Geraldo do Baixio

  • São Gonçalo do Abaeté

  • São Gonçalo do Pará

  • São Gonçalo do Rio Abaixo

  • São Gonçalo do Rio Preto

  • São Gotardo

  • São João del Rei

  • São João do Manhuaçu

  • São João do Oriente

  • São João Evangelista

  • São Joaquim de Bicas

  • São José da Lapa

  • São José da Varginha

  • São José do Goiabal

  • São José do Jacuri

  • São José do Mantimento

  • São Miguel do Anta

  • São Pedro dos Ferros

  • São Pedro do Suaçuí

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião do Anta

  • São Sebastião do Oeste

  • São Sebastião do Rio Preto

  • São Tiago

  • Sardoá

  • Sarzedo

  • Sem-Peixe

  • Senador Firmino

  • Senador Modestino Gonçalves

  • Senhora de Oliveira

  • Senhora do Porto

  • Senhora dos Remédios

  • Sericita

  • Serra Azul de Minas

  • Serra da Saudade

  • Serra do Salitre

  • Serro

  • Sete Lagoas

  • Simonésia

  • Sobrália

  • Taparuba

  • Tapira

  • Tapiraí

  • Taquaraçu de Minas

  • Tarumirim

  • Teixeiras

  • Timóteo

  • Tiradentes

  • Tiros

  • Três Marias

  • Tumiritinga

  • Ubá

  • Ubaporanga

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • Urucânia

  • Vargem Alegre

  • Vargem Bonita

  • Varjão de Minas

  • Várzea da Palma

  • Vazante

  • Vermelho Novo

  • Vespasiano

  • Viçosa

  • Virginópolis

  • Virgolândia

