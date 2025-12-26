Defesa Civil emite alerta de onda de calor para BH; veja recomendações

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Belo Horizonte está em alerta para uma onda de calor de intensidade moderada a forte, que pode provocar temperaturas em torno de 33°C, no período da tarde, segundo a Defesa Civil Municipal. Segundo o comunicado do órgão, as condições devem durar até terça-feira (30/12).





De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, pelo menos, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.

Diante do alerta, a Defesa Civil recomenda que a população se hidrate; evite exposição direta ao sol, em especial, entre 10h às 16h; use chapéu, óculos escuro e aplique protetor solar; diminua os esforços físicos e mantenha os ambientes arejados. Além disso, a recomendação é fazer refeições leves e evitar bebidas alcoólicas. Crianças, pessoas doentes e idosos devem evitar a exposição ao sol, especialmente em veículos.





Em Minas





Na manhã desta sexta-feira (26/12), o Inmet também emitiu um alerta amarelo, de período potencial, para onda de calor em 425 municípios de Minas. O aviso vai até segunda-feira (29/12).





De acordo com o órgão, as regiões do estado afetadas são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Grande BH, Sul, Sudoeste, Norte, Jequitinhonha e Noroeste.





Veja a lista das cidades:



