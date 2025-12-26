Como deixar a casa mais fresca no calor sem usar ar-condicionado

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a intensa onda de calor que atinge diversas regiões do Brasil, manter a casa fresca tornou-se um desafio diário. Antes de recorrer ao ar-condicionado e se preocupar com a conta de luz, saiba que é possível reduzir a temperatura dos ambientes com medidas simples, que aproveitam princípios da física e da natureza a seu favor.

Adotar algumas práticas pode fazer uma grande diferença no conforto térmico do seu lar. Muitas dessas soluções não exigem investimento e podem ser aplicadas imediatamente, proporcionando um alívio rápido e sustentável contra as altas temperaturas.

Estratégias para refrescar a casa

Pequenas mudanças de hábito durante o dia e a noite ajudam a combater o calor de forma eficiente. O segredo está em gerenciar a entrada de sol e a circulação de ar.

Bloqueie o sol nos horários de pico

Pode parecer óbvio, mas fechar cortinas e persianas durante as horas mais quentes do dia é uma das formas mais eficazes de evitar que a casa se transforme em uma estufa. Prefira cortinas com tecnologia blackout, que bloqueiam completamente a entrada de luz e calor.

Crie uma ventilação cruzada

No início da manhã e ao anoitecer, quando a temperatura externa está mais amena, abra janelas e portas em lados opostos da casa. Essa ação cria uma corrente de ar que expulsa o ar quente acumulado e renova o ambiente com ar mais fresco.

Use o poder da água

A evaporação da água ajuda a resfriar o ar. Uma dica é colocar uma bacia com gelo na frente do ventilador. Outra tática é borrifar água fria nas cortinas ou espalhar toalhas úmidas pela casa. O processo de evaporação retira calor do ambiente. Vale lembrar que o efeito é temporário e funciona melhor em ambientes pequenos.

Tenha plantas como aliadas

Plantas liberam umidade no ar através da transpiração, um processo que ajuda a aumentar a umidade relativa do ambiente e criar uma sensação de maior conforto térmico. Espécies como samambaias, jiboias e espadas-de-são-jorge são ótimas para cultivar dentro de casa e contribuem para um microclima mais agradável.

Escolha os tecidos certos

Guarde as mantas pesadas e tecidos sintéticos. Dê preferência a lençóis, capas de sofá e de almofadas feitas de fibras naturais, como algodão e linho. Eles são mais respiráveis e proporcionam uma sensação maior de frescor ao toque.

Desligue os eletrônicos

Aparelhos como televisões, computadores e até mesmo lâmpadas incandescentes geram calor enquanto estão em funcionamento ou em modo de espera. Desligá-los da tomada quando não estiverem em uso ajuda a diminuir a temperatura interna.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.