Chuva forte atinge BH nesta quinta-feira (25/12)

A capital mineira está sob alerta da Defesa Civil municipal para pancadas de chuva

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
25/12/2025 17:59 - atualizado em 25/12/2025 18:01

Imagem meramente ilustrativa. BH está em alerta para pancadas de chuva até as 8h desta sexta-feira (26/12)
Imagem meramente ilustrativa. BH está em alerta para pancadas de chuva até as 8h desta sexta-feira (26/12) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Chove nas regiões Noroeste e Oeste, em Belo Horizonte, fim da tarde desta quinta-feira (25/12). De acordo com informações da Defesa Civil municipal emitidas às 17h50, a precipitação na Noroeste é forte, com intensidade de 2,6 a 5 mm a cada cinco minutos. Já na Oeste, a chuva é fraca, com volume de 0,1 a 1 mm por cinco minutos. 

Por volta de 17h15, também choveu forte no Barreiro, de acordo com o órgão. 

A capital mineira está sob alerta da Defesa Civil de BH para pancadas de chuva nesta quinta-feira (25/12) e início de sexta-feira (26/12), até as 8h. 

O órgão informa que as chuvas podem ser de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.  

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

