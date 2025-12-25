Chuva forte atinge BH nesta quinta-feira (25/12)
A capital mineira está sob alerta da Defesa Civil municipal para pancadas de chuva
Chove nas regiões Noroeste e Oeste, em Belo Horizonte, fim da tarde desta quinta-feira (25/12). De acordo com informações da Defesa Civil municipal emitidas às 17h50, a precipitação na Noroeste é forte, com intensidade de 2,6 a 5 mm a cada cinco minutos. Já na Oeste, a chuva é fraca, com volume de 0,1 a 1 mm por cinco minutos.
Por volta de 17h15, também choveu forte no Barreiro, de acordo com o órgão.
A capital mineira está sob alerta da Defesa Civil de BH para pancadas de chuva nesta quinta-feira (25/12) e início de sexta-feira (26/12), até as 8h.
O órgão informa que as chuvas podem ser de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.
Recomendações em caso de chuva
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos