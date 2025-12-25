Assine
Grande BH: mulher atropelada por ônibus em Contagem está em estado grave

A informação foi repassada pelo Serviço Social Autônomo de Contagem. A vítima está internada no Hospital Municipal da cidade

25/12/2025 16:39 - atualizado em 25/12/2025 16:41

O acidente aconteceu próximo à Praça dos Trabalhadores, em Contagem, na Região Metropolitana de BH
O acidente aconteceu próximo à Praça dos Trabalhadores, em Contagem, na Região Metropolitana de BH crédito: Reprodução CBMMG

A mulher atropelada por um ônibus em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (24/12), está em estado grave. A informação foi repassada pelo Serviço Social Autônomo da cidade da Grande BH, que afirmou também que a vítima, não identificada, segue em terapia intensiva.

O acidente aconteceu próximo à Praça dos Trabalhadores na tarde de quarta. A vítima foi levada ao Hospital Municipal de Contagem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), acionado para atender a ocorrência, a mulher ficou com as pernas presas embaixo de uma das rodas dianteiras do coletivo. Militares da corporação constataram que ela tinha lacerações nos dois membros e sofreu perda de tecidos cutâneos e subcutâneos.

Os bombeiros conseguiram elevar o ônibus e retirar a mulher, que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Antes de a corporação chegar ao local do acidente, agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) fizeram dois torniquetes, um em cada perna, o que estancou o sangramento, conforme informações repassadas pelos militares.

Ainda segundo o CBMMG, o motorista do coletivo relatou que o acidente aconteceu quando ele estava percorrendo a rotatória, mudando de faixa. “Em certo momento, ele escutou um barulho, e os passageiros pediram para parar o ônibus”, informou.

