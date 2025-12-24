MG: homem é executado, e adolescente escapa ao fingir que estava morto

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem, ainda não identificado no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), morreu, e um adolescente, de 17 anos, ficou ferido após um ataque a tiros em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (23/12), por volta das 23h. O adolescente disse aos militares que mora em Visconde do Rio Branco e havia chegado à cidade no dia anterior. Ele e o homem assassinado estavam em uma confraternização no Bairro São Judas Tadeu, na Zona Norte do município, quando decidiram deixar local.

Segundo o rapaz, um grupo com cerca de 20 homens realizou a abordagem pouco depois. Ambos foram sequestrados e levados em dois carros para a Rua Maria da Conceição Riani, no Bairro Filgueiras, na Zona Nordeste, onde ocorreu a execução.

Nesse endereço, a Polícia Militar encontrou o jovem baleado e com as mãos amarradas para trás. Ele disse que conseguiu escapar da execução porque fingiu estar morto.

De acordo com o registro policial, o adolescente alegou ter sido “confundido” com um dos responsáveis pelo triplo homicídio registrado na cidade de Ubá, também na Zona da Mata.

Na ocasião, dois homens, de 27 e 37 anos, e um adolescente, de 16, foram encontrados mortos na madrugada da terça-feira, na Rua Euclides Alves Pereira, no Bairro Vila Casal, em um quarto de uma residência.

Segundo a polícia, não havia sinais de luta, indicando que as mortes aconteceram enquanto as vítimas estavam dormindo. A motivação ainda não é clara para a polícia, mas, a princípio, teria relação com disputas ou desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.