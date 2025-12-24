Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Incêndio em caminhão carregado com madeira fecha parcialmente a BR-040

Veículo pegou fogo na altura de Esmeraldas, na Região Metropolitana de BH, na tarde desta quarta-feira (24/12). Motoristas enfrentam congestionamento no trecho

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/12/2025 18:47 - atualizado em 24/12/2025 19:01

compartilhe

SIGA
x
Chamas puderam ser vistas a longa distância na BR-040
Chamas puderam ser vistas a longa distância na BR-040 crédito: Reprodução/Redes sociais

Um incêndio em um caminhão carregado de madeiras  assustou motoristas na BR-040, na altura do bairro Flórida, em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (24/12). A ocorrência foi no quilômetro 497 da rodovia, no sentido Belo Horizonte, próxima ao Clube Thermas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão contou que perdeu o controle da direção quando um carro o fechou. A carreta subiu na divisória central da via e, em seguida, a cabine começou a pegar fogo.

Leia Mais

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o caminhão tombado com grande parte do fogo concentrado na roda dianteira esquerda. A fumaça densa e escura era vista a uma longa distância. 

O fogo foi controlado pela ação de quatro viaturas dos bombeiros, que utilizaram dez mil litros de água e foram apoiados pela Concessionária Via Cristais. Por volta de 17h50, o rescaldo havia sido concluído. 

Até o momento, não foi confirmada nenhuma vítima. As causas do incêndio ainda não foram definidas.

Procurada pela reportagem, a equipe de Sete Lagoas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que rodovia teve que ser parcialmente fechada no sentido Brasília e integralmente fechada no sentido Contagem/ Belo Horizonte. Por volta de 18h25, uma delas foi liberada, mas o trânsito segue lento e ainda há retenção no trecho. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

br-040 caminhao corpo-de-bombeiros esmeraldas fogo grande-bh incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay