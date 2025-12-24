Incêndio em caminhão carregado com madeira fecha parcialmente a BR-040

Um incêndio em um caminhão carregado de madeiras assustou motoristas na BR-040, na altura do bairro Flórida, em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (24/12). A ocorrência foi no quilômetro 497 da rodovia, no sentido Belo Horizonte, próxima ao Clube Thermas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão contou que perdeu o controle da direção quando um carro o fechou. A carreta subiu na divisória central da via e, em seguida, a cabine começou a pegar fogo.



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o caminhão tombado com grande parte do fogo concentrado na roda dianteira esquerda. A fumaça densa e escura era vista a uma longa distância.

O fogo foi controlado pela ação de quatro viaturas dos bombeiros, que utilizaram dez mil litros de água e foram apoiados pela Concessionária Via Cristais. Por volta de 17h50, o rescaldo havia sido concluído.

Até o momento, não foi confirmada nenhuma vítima. As causas do incêndio ainda não foram definidas.

Procurada pela reportagem, a equipe de Sete Lagoas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que rodovia teve que ser parcialmente fechada no sentido Brasília e integralmente fechada no sentido Contagem/ Belo Horizonte. Por volta de 18h25, uma delas foi liberada, mas o trânsito segue lento e ainda há retenção no trecho.

Matéria em atualização