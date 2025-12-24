Assine
overlay
Início Gerais
REgião noroeste

Corpo carbonizado de mulher é encontrado em incêndio em BH

De acordo com bombeiros, fogo teria começado na manhã desta quarta-feira (24/12), na residência em que a vítima morava. Polícia não descarta homicídio

Publicidade
Carregando...
GR
Gladyston Rodrigues e Mariana Costa
GR
Gladyston Rodrigues e Mariana Costa
Repórter
24/12/2025 13:23 - atualizado em 24/12/2025 13:40

compartilhe

SIGA
x
A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do incêndio, mas não descarta que tenha indícios de crime
Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do incêndio, mas não descarta que tenha indícios de crime crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O corpo de uma mulher, de 42 anos, foi encontrado carbonizado dentro da residência em que morava, no Bairro Nova Esperança, Região Noroeste de Belo Horizonte, durante um incêndio, na manhã desta quarta-feira (24/12). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e o corpo da vítima encontrado dentro do imóvel. 

Em conversa com moradores, que não quiseram se identificar, a reportagem foi informada de que a mulher tinha um filho, mas morava sozinha. Ele foi chamado e estava no local, mas não quis se manifestar. A vítima foi descrita como "uma pessoa maravilhosa e querida pelos vizinhos". 

Leia Mais

 


No local da ocorrência, além da equipe dos bombeiros, há duas viaturas da Polícia Militar, uma da Polícia Civil, com delegado e investigadores, e o rabecão. 

Há indícios de que o incêndio foi criminoso. Um homem que estaria dentro do imóvel com a vítima foi conduzido. 

Risco de desabamento

A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e fez vistoria de riscos e danos no imóvel. 

De acordo com o órgão, as chamas atingiram parte do barracão e comprometeram parcialmente as estruturas físicas, gerando risco de desabamento. Por segurança, a área foi parcialmente isolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O proprietário foi notificado sobre os riscos identificados e orientado a recuperar a área afetada.

Tópicos relacionados:

bh carbonizada incendio morta mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay