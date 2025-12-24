Corpo carbonizado de mulher é encontrado em incêndio em BH

O corpo de uma mulher, de 42 anos, foi encontrado carbonizado dentro da residência em que morava, no Bairro Nova Esperança, Região Noroeste de Belo Horizonte, durante um incêndio, na manhã desta quarta-feira (24/12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e o corpo da vítima encontrado dentro do imóvel.

Em conversa com moradores, que não quiseram se identificar, a reportagem foi informada de que a mulher tinha um filho, mas morava sozinha. Ele foi chamado e estava no local, mas não quis se manifestar. A vítima foi descrita como "uma pessoa maravilhosa e querida pelos vizinhos".





No local da ocorrência, além da equipe dos bombeiros, há duas viaturas da Polícia Militar, uma da Polícia Civil, com delegado e investigadores, e o rabecão.

Há indícios de que o incêndio foi criminoso. Um homem que estaria dentro do imóvel com a vítima foi conduzido.

Risco de desabamento

A Defesa Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e fez vistoria de riscos e danos no imóvel.

De acordo com o órgão, as chamas atingiram parte do barracão e comprometeram parcialmente as estruturas físicas, gerando risco de desabamento. Por segurança, a área foi parcialmente isolada.

O proprietário foi notificado sobre os riscos identificados e orientado a recuperar a área afetada.