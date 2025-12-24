Assine
REGIÃO CENTRAL

MG: bombeiros procuram por mergulhador desaparecido em hidrelétrica

De acordo com corporação, homem fazia reparos nas comportas de usina hidrelétrica, em Mariana

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
24/12/2025 11:58

Militares devem usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca
Militares devem usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca pelo mergulhador que desapareceu na Usina PCH Furquim Hidrelétrica crédito: CBMMG/Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros procuram um mergulhador que desapareceu enquanto trabalhava na Usina PCH Furquim Hidrelétrica, em Mariana, Região Central de Minas, na tarde dessa terça-feira (23/12). 

De acordo com a corporação, um dos mergulhadores desapareceu enquanto fazia reparos nas comportas da hidrelétrica. Militares que estão no local informaram que existe a possibilidade de o homem ter ficado soterrado próximo à comporta da usina.

O trabalho de buscas é feito por militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad) e do Posto Avançado de Mariana. 


Ainda de acordo com a corporação, a equipe, composta por nove militares, deve usar um sonar para mapear o local e facilitar a busca. 

