Cão ajuda a resgatar homem desaparecido há seis dias

Com o uso de cães e drones, o Corpo de Bombeiros de Salinas, no Norte de Minas, conseguiu localizar e resgatar um homem, de 48 anos, que estava desaparecido há seis dias. Ele foi encontrado numa região de mata fechada, na zona rural, na localidade conhecida como Ninheira. Ele estava sumido desde a sexta-feira (12/12).

O desaparecimento ocorreu ainda de madrugada, às 4h, nas proximidades de sua residência. Ele teria, segundo uma testemunha, caminhado em direção à mata e não retornou mais.

Nas buscas, os bombeiros seguiram um planejamento técnico, aliado à análise de informações coletadas em campo e aplicação de técnicas especializadas de busca terrestre. A vítima foi localizada pelo cão de busca Zeus, em uma região de mata fechada, na Fazenda Sapé Oliveira, em Ninheira.

No momento em que foi localizado, o homem apresentava debilidade física acentuada e quadro de desidratação severa. Foi feita uma avaliação inicial e os bombeiros decidiram pela imobilização da vítima numa prancha longa para que fosse feito o deslocamento à pé pela mata até um ponto de apoio, onde uma equipe médica estava aguardando.

Os médicos decidiram pelo encaminhamento do homem para o hospital de Salinas.

Dificuldades

Nessa operação, as equipes dos bombeiros percorreram cerca de 42 quilômetros, abrangendo áreas de pastagem, córregos, rios e mata fechada. Um drone fez a varredura de uma área de 60 hectares.

Os bombeiros enfrentaram condições meteorológicas adversas que representaram um fator adicional de dificuldade para o desenvolvimento dos trabalhos, exigindo elevado grau de planejamento, resistência física e coordenação entre as equipes envolvidas.

