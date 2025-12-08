Bombeiros fazem buscas por duas vítimas de afogamento

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Entram no terceiro dia as buscas por um desaparecido no Rio Grande, em Guapé (MG), no sul do estado, que começaram no sábado à tarde, quando virou um barco com seis pessoas, três homens e três mulheres.

A vítima é de Divinópolis (MG) e estava passeando pelo sul de Minas com amigos. Dos seis ocupantes do barco, as três mulheres conseguiram nadar para a margem.

Os outros dois homens começaram a procurar o amigo e foram resgatados por pescadores da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas são dificultadas pelas características do local, que tem uma profundidade de até 35 metros e também correnteza. Fica a 300 metros de distância das duas margens.

Além do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Marinha participa das buscas.

Rio Sapucaí

O segundo caso de desaparecimento é no Rio Sapucaí, entre Elói Mendes (MG) e Paraguaçu (MG), também no sul do estado. Ele nadava com amigos, na tarde desse domingo (7/12), quando afundou. Os bombeiros foram chamados e as buscas, iniciadas ainda na tarde de ontem e interrompidas quando anoiteceu.

O local é de forte correnteza e dificulta o trabalho dos Bombeiros.

