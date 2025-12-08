Bombeiros fazem buscas por duas vítimas de afogamento
Em Guapé, servidores da Marinha do Brasil participam das buscas
Entram no terceiro dia as buscas por um desaparecido no Rio Grande, em Guapé (MG), no sul do estado, que começaram no sábado à tarde, quando virou um barco com seis pessoas, três homens e três mulheres.
A vítima é de Divinópolis (MG) e estava passeando pelo sul de Minas com amigos. Dos seis ocupantes do barco, as três mulheres conseguiram nadar para a margem.
Os outros dois homens começaram a procurar o amigo e foram resgatados por pescadores da região.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas são dificultadas pelas características do local, que tem uma profundidade de até 35 metros e também correnteza. Fica a 300 metros de distância das duas margens.
Além do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Marinha participa das buscas.
Rio Sapucaí
O segundo caso de desaparecimento é no Rio Sapucaí, entre Elói Mendes (MG) e Paraguaçu (MG), também no sul do estado. Ele nadava com amigos, na tarde desse domingo (7/12), quando afundou. Os bombeiros foram chamados e as buscas, iniciadas ainda na tarde de ontem e interrompidas quando anoiteceu.
O local é de forte correnteza e dificulta o trabalho dos Bombeiros.
