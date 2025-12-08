Assine
overlay
Início Gerais
AFOGAMENTOS

Bombeiros fazem buscas por duas vítimas de afogamento

Em Guapé, servidores da Marinha do Brasil participam das buscas

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
08/12/2025 10:54

compartilhe

SIGA
x
Bombeiros buscam afogado no Rio Grande, no sul de Minas
Bombeiros buscam afogado no Rio Grande, no sul de Minas crédito: Instagram/Corpo de Bombeiros

Entram no terceiro dia as buscas por um desaparecido no Rio Grande, em Guapé (MG), no sul do estado, que começaram no sábado à tarde, quando virou um barco com seis pessoas, três homens e três mulheres.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vítima é de Divinópolis (MG) e estava passeando pelo sul de Minas com amigos. Dos seis ocupantes do barco, as três mulheres conseguiram nadar para a margem.

Leia Mais

 

Os outros dois homens começaram a procurar o amigo e foram resgatados por pescadores da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas são dificultadas pelas características do local, que tem uma profundidade de até 35 metros e também correnteza. Fica a 300 metros de distância das duas margens.

Além do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Marinha participa das buscas.

Rio Sapucaí

O segundo caso de desaparecimento é no Rio Sapucaí, entre Elói Mendes (MG) e Paraguaçu (MG), também no sul do estado. Ele nadava com amigos, na tarde desse domingo (7/12), quando afundou. Os bombeiros foram chamados e as buscas, iniciadas ainda na tarde de ontem e interrompidas quando anoiteceu.

O local é de forte correnteza e dificulta o trabalho dos Bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

afogamento corpo-de-bombeiros eloi-mendes guape minas-gerais rio-grande rio-sapucai

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay