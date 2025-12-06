Homem morre afogado em lagoa na Grande BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem se afogou na lagoa Várzea das Flores, no Bairro Solar do Madeira, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (6/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), banhistas que se encontravam nas proximidades teriam visto um jovem se afogar e foram até o Bar do Cordeiro para pedir ajuda a algumas pessoas que estavam com motos aquáticas.

Entretanto, as tentativas de salvamento não foram bem sucedidas. Os bombeiros e a Polícia Militar (PMMG) foram acionados em seguida e ainda estão no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil (PCMG).

