Homem morre afogado em lagoa na Grande BH
Pessoas que estavam nas proximidades da Várzea das Flores, em Contagem, tentaram realizar o salvamento, mas não tiveram sucesso
Um homem se afogou na lagoa Várzea das Flores, no Bairro Solar do Madeira, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (6/12).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), banhistas que se encontravam nas proximidades teriam visto um jovem se afogar e foram até o Bar do Cordeiro para pedir ajuda a algumas pessoas que estavam com motos aquáticas.
Entretanto, as tentativas de salvamento não foram bem sucedidas. Os bombeiros e a Polícia Militar (PMMG) foram acionados em seguida e ainda estão no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil (PCMG).
