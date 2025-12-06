Assine
overlay
Início Gerais
INCIDENTE

Homem morre afogado em lagoa na Grande BH

Pessoas que estavam nas proximidades da Várzea das Flores, em Contagem, tentaram realizar o salvamento, mas não tiveram sucesso

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
06/12/2025 19:14

compartilhe

SIGA
x
Viatura do Corpo de Bombeiros
Viatura do Corpo de Bombeiros crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem se afogou na lagoa Várzea das Flores, no Bairro Solar do Madeira, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (6/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), banhistas que se encontravam nas proximidades teriam visto um jovem se afogar e foram até o Bar do Cordeiro para pedir ajuda a algumas pessoas que estavam com motos aquáticas. 

Entretanto, as tentativas de salvamento não foram bem sucedidas. Os bombeiros e a Polícia Militar (PMMG) foram acionados em seguida e ainda estão no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil (PCMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

afogamento cbmmg contagem pcmg pmmg rmbh varzea-das-flores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay