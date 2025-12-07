Barco afunda e homem está desaparecido no Sul de Minas

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) procuram por um homem de 39 anos que está desaparecido depois de um acidente durante um passeio de barco, realizado na zona rural de Guapé (MG), no Sul do estado, na noite de sábado (6/12). O barco afundou na Represa de Furnas, na região da Fazenda Cachoeira, e cinco pessoas sobreviveram.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu por volta de 18h. Conforme registros dos bombeiros, um grupo de três casais, composto por três homens e três mulheres, natural de Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, embarcaram em um barco de alumínio para atravessar o rio e chegar à outra margem para pescar.

Segundo os relatos, quando estavam a cerca de 300 metros da margem do rio, duas lanchas passaram perto da embarcação. A aproximação das lanchas causou agitação na água e fez com que uma grande quantidade de água entrasse na embarcação, o que levou o barco, que tem aproximadamente 5 metros de comprimento, a perder a flutuabilidade e se afundasse.

Neste momento, as três mulheres teriam conseguido nadar até a margem e dois homens foram socorridos por outra embarcação. O terceiro homem, porém, afundou e desapareceu em uma área com aproximadamente 35 metros de profundidade.

As buscas são realizadas por bombeiros militares de Boa Esperança (MG) desde a noite de sábado. No entanto, até o final da tarde deste domingo, nem o barco nem a vítima foram encontrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A área está isolada por uma equipe da marinha e a Polícia Militar também acompanha as buscas.