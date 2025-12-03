Assine
REGIÃO CENTRAL

Casal desaparecido em mata no interior de MG é encontrado por populares

Um homem e uma mulher ficaram perdidos em uma área de mata entre os municípios de João Monlevade e Itabira

03/12/2025 15:51

As buscas foram interrompidas durante a noite devido a uma forte chuva
As buscas foram interrompidas durante a noite devido a uma forte chuva crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um homem e uma mulher, que estavam desaparecidos desde terça-feira (2/12), foram encontrados por populares na tarde desta quarta-feira (3), após ficarem perdidos em uma área de mata entre João Monlevade e Itabira, na Região Central de Minas Gerais. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi chamado após familiares acionarem a Polícia Militar. Militares do Pelotão de Itabira realizavam buscas na região desde terça. 

Conforme a mãe do homem desaparecido, o casal saiu no último domingo (30/11) e passou pela Estrada do Forninho, onde foi visto pela última vez.

A mãé ainda relatou que o último contato com os desaparecidos ocorreu por volta do meio-dia de ontem (2). Depois disso, os celulares, aparentemente, ficaram sem carga.

Um amigo das vítimas acompanhou os bombeiros nas buscas e afirmou que o casal estava em uma parte da mata conhecida como Morro do Chapéu. A área, segundo a corporação, é bastante extensa e com plantações de eucalipto com muitos morros e cruzamentos.

Os militares percorreram parte da área em busca de vestígios, com auxílio de câmeras térmicas, mas a busca não teve sucesso.

Durante a noite, os trabalhos foram interrompidos devido a uma chuva forte e o terreno não oferecia segurança para os militares. Na tarde desta quarta (3/12), os bombeiros informaram que o homem e a mulher foram encontrados por populares. Ainda não há informações sobre o estado de saúde ou as circunstâncias do desaparecimento.

