INVESTIGAÇÃO

Fiscal de obras de prefeitura da Grande BH é morto na frente da família

A mulher da vítima conseguiu sair do carro, levando um bebê de quatro meses e os outros filhos do casal, de 7 e 11 anos, que estavam no banco traseiro

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
24/12/2025 14:46

Policiais militares suspeitam que os dois casos estejam relacionados
Policiais militares encontraram o homem dentro do carro, sem sinais vitais crédito: PMMG

Um homem de 40 anos, fiscal de obras da Prefeitura de Esmeraldas, foi morto a tiros na frente da mulher e dos três filhos, de quatro meses, 7 e 11 anos, na noite dessa terça-feira (23/12), na Alameda Ipê Amarelo, em Esmeraldas, na Grande BH. A família voltava para casa depois de fazer compras de Natal quando o crime ocorreu. 

Segundo o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem dentro do veículo, sem sinais vitais. Mesmo assim, o Samu foi acionado e a morte constatada. 

A esposa disse aos militares que o casal estava voltando para casa depois das compras, quando dois homens saíram de uma mata e fizeram os disparos. A mulher contou que conseguiu sair do carro com o bebê de quatro meses, assim como os outros dois filhos do casal, de 7 e 11 anos, que estavam no banco traseiro. Nenhum deles ficou ferido. 

Ainda de acordo com a mulher, ela não percebeu nenhum comportamento diferente do marido nos últimos tempos. Porém, informou aos policiais que o marido teria desafetos, por fiscalizar obras e já sofreu ameaças de morte. 

Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi identificado ou preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.

