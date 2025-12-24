Fiscal de obras de prefeitura da Grande BH é morto na frente da família

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 40 anos, fiscal de obras da Prefeitura de Esmeraldas, foi morto a tiros na frente da mulher e dos três filhos, de quatro meses, 7 e 11 anos, na noite dessa terça-feira (23/12), na Alameda Ipê Amarelo, em Esmeraldas, na Grande BH. A família voltava para casa depois de fazer compras de Natal quando o crime ocorreu.

Segundo o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem dentro do veículo, sem sinais vitais. Mesmo assim, o Samu foi acionado e a morte constatada.

A esposa disse aos militares que o casal estava voltando para casa depois das compras, quando dois homens saíram de uma mata e fizeram os disparos. A mulher contou que conseguiu sair do carro com o bebê de quatro meses, assim como os outros dois filhos do casal, de 7 e 11 anos, que estavam no banco traseiro. Nenhum deles ficou ferido.

Ainda de acordo com a mulher, ela não percebeu nenhum comportamento diferente do marido nos últimos tempos. Porém, informou aos policiais que o marido teria desafetos, por fiscalizar obras e já sofreu ameaças de morte.

Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi identificado ou preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.