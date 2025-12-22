Assine
overlay
Início Gerais
MORTO A FACADAS

MG: homem é assassinado em frente à borracharia

Vítima estava empurrando bicicleta e foi atingido por várias facadas. Câmeras de segurança flagraram o crime e suspeito foi preso

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
22/12/2025 16:56

compartilhe

SIGA
x
Vídeo: homem é assassinado em frente a borracharia do interior de MG
Homem foi morto a facadas em frente a uma borracharia de Campina Verde, no Triângulo Mineiro crédito: Redes Sociais/DivulgaÃ§Ã£o

Um homem foi morto a facadas em uma via pública do município de Campina Verde, no Triângulo Mineiro. O crime, que ocorreu na noite desse domingo (21/12), em frente a uma borracharia, foi flagrado por câmeras de segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Leia Mais


O suspeito foi detido pela PM na madrugada desta segunda-feira (22/12), nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil da cidade. Ele disse aos militares, segundo registro policial, que estava indo se apresentar.

As câmeras registraram, inicialmente, o suspeito andando de bicicleta em via pública e passando em frente a uma borracharia. Então, ele desce e estaciona na esquina, supostamente, colocando o pezinho do veículo.

Em seguida, ainda conforme as imagens, a vítima se aproximou andando e ao mesmo tempo empurrando a sua bicicleta quando foi abordada pelo suspeito. Ainda conforme as imagens, instantes depois do encontro, o suspeito já inicia os golpes de faca. Então, a vítima cai no meio da rua e o suspeito foge.

Segundo registro policial, no momento em que a equipe policial chegou ao local do crime, a vítima estava sem os sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local do crime.

Após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Frutal, também no Triângulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O crime teria sido motivado por desavença entre suspeito e vítima, supostamente relacionada ao furto de um celular, ocorrido há alguns meses.

Tópicos relacionados:

crime homicidio morto-a-facadas triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay