MG: homem é assassinado em frente à borracharia

Um homem foi morto a facadas em uma via pública do município de Campina Verde, no Triângulo Mineiro. O crime, que ocorreu na noite desse domingo (21/12), em frente a uma borracharia, foi flagrado por câmeras de segurança.

O suspeito foi detido pela PM na madrugada desta segunda-feira (22/12), nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil da cidade. Ele disse aos militares, segundo registro policial, que estava indo se apresentar.

As câmeras registraram, inicialmente, o suspeito andando de bicicleta em via pública e passando em frente a uma borracharia. Então, ele desce e estaciona na esquina, supostamente, colocando o pezinho do veículo.

Em seguida, ainda conforme as imagens, a vítima se aproximou andando e ao mesmo tempo empurrando a sua bicicleta quando foi abordada pelo suspeito. Ainda conforme as imagens, instantes depois do encontro, o suspeito já inicia os golpes de faca. Então, a vítima cai no meio da rua e o suspeito foge.

Segundo registro policial, no momento em que a equipe policial chegou ao local do crime, a vítima estava sem os sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local do crime.

Após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Frutal, também no Triângulo.

O crime teria sido motivado por desavença entre suspeito e vítima, supostamente relacionada ao furto de um celular, ocorrido há alguns meses.