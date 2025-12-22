Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

MG: Homem descumpre medida protetiva e mata ex-mulher

Homicídio ocorreu na casa da vítima. Suspeito tem 60 anos e foi detido ainda no local do crime

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
22/12/2025 16:16

compartilhe

SIGA
x
Homem descumpre medida protetiva e mata ex-mulher na casa da vítima
Homem descumpriu medida protetiva e matou a ex-mulher em Capinópolis, no Triângulo Mineiro crédito: PMMG/Divulgação

Uma mulher de 65 anos foi morta dentro de casa pelo ex-companheiro, mesmo com medida protetiva em vigor, em Capinópolis, no Triângulo Mineiro, neste domingo (21/12). O autor foi preso pouco tempo depois do assassinato, motivado por ciúmes.  O ataque aconteceu na casa da vítima, Lucimar da Silva, que foi esfaqueada até a morte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


O suspeito tem 60 anos e foi detido em casa, ainda com a roupa manchada de sangue e com a arma do crime. Ele teria tentado se matar, mas foi contido pelos policiais.


Testemunhas contaram que ele teria esperado um familiar da vítima sair para cometer o crime. Ele pulou o muro do vizinho e atacou a vítima. Uma amiga da mulher estava na casa e presenciou o assassinato.

Ele não aceitava o afastamento da ex, que, em novembro, havia procurado a polícia por ameaças e violência psicológica. A Justiça concedeu medida protetiva de urgência. O relacionamento deles durou nove anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


A prisão foi ratificada pela Polícia Civil, e o suspeito responderá por feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

Tópicos relacionados:

crime feminicidio morte triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay