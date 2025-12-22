MG: Homem descumpre medida protetiva e mata ex-mulher

Uma mulher de 65 anos foi morta dentro de casa pelo ex-companheiro, mesmo com medida protetiva em vigor, em Capinópolis, no Triângulo Mineiro, neste domingo (21/12). O autor foi preso pouco tempo depois do assassinato, motivado por ciúmes. O ataque aconteceu na casa da vítima, Lucimar da Silva, que foi esfaqueada até a morte.



O suspeito tem 60 anos e foi detido em casa, ainda com a roupa manchada de sangue e com a arma do crime. Ele teria tentado se matar, mas foi contido pelos policiais.



Testemunhas contaram que ele teria esperado um familiar da vítima sair para cometer o crime. Ele pulou o muro do vizinho e atacou a vítima. Uma amiga da mulher estava na casa e presenciou o assassinato.

Ele não aceitava o afastamento da ex, que, em novembro, havia procurado a polícia por ameaças e violência psicológica. A Justiça concedeu medida protetiva de urgência. O relacionamento deles durou nove anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A prisão foi ratificada pela Polícia Civil, e o suspeito responderá por feminicídio e descumprimento de medida protetiva.