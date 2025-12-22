Dupla persegue e mata preso em saída temporária na Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Apenas três dias depois de ser liberado da instituição prisional em que cumpria pena, um homem de 47 anos foi executado por uma dupla em uma moto em Juatuba (MG), na Grande BH, na noite desse domingo (21/12).

Claudinei de Souza foi morto a tiros na principal via comercial da cidade. A vítima deveria retornar à unidade prisional na próxima sexta-feira. Nenhum suspeito foi detido.

O crime ocorreu no último domingo, 21 de dezembro de 2025, na Avenida Juscelino Kubitschek, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O local concentra intenso fluxo devido à proximidade com supermercados e agências bancárias, além de ser o principal acesso à rodovia MG-050, mas estava pouco movimentada na noite de domingo.

A vítima era também conhecida como "Chapoca" e conversava com conhecidos no momento do ataque. Unidades da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Civil de Minas Gerais ficam a menos de um quilômetro da cena do crime, do outro lado do Ribeirão Serra Azul.

O calibre do armamento utilizado na execução não foi especificado, mas os relatos são de sucessivos disparos depois de uma perseguição em via pública.

Claudinei de Souza usufruía do benefício da saída temporária desde a sexta-feira (19/12) e deveria retornar na sexta-feira (26/12) após o Natal.

Essa circunstância levanta a hipótese de uma execução planejada, aproveitando o período em que a vítima estaria em liberdade monitorada, embora a motivação para o crime ainda dependa da conclusão do inquérito policial.

Como foi o ataque ao preso?

Os dois ocupantes da motocicleta se aproximaram da vítima na avenida. Um dos criminosos desembarcou armado e iniciou os disparos. Claudinei tentou correr para escapar, mas foi perseguido pelo atirador e executado com tiros à queima-roupa.

Testemunhas relataram que o celular da vítima foi recolhido na cena do crime e entregue a uma mulher, informação que já está sob análise das autoridades.

A Polícia Militar e a perícia técnica da Polícia Civil realizaram o isolamento da área e a coleta de evidências para o início das investigações. Socorristas foram acionados, mas o óbito foi constatado no local. Até o momento, nenhum suspeito foi detido pela autoria do homicídio. O corpo de Claudinei de Souza deve ser sepultado nesta segunda-feira, em Juatuba.

