Natal com frio ou calor? Veja a previsão do tempo para a semana em BH
Capital mineira entra em semana de feriado com tempo firme e umidade em níveis críticos. Sexta-feira pode ter chuviscos isolados
Belo Horizonte deve enfrentar uma escalada de calor e tempo seco durante a semana de Natal, com temperaturas em elevação segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Entre esta terça-feira (23) e a quinta-feira (25), a capital mineira deve manter uma mínima estável de 17 °C, mas as máximas têm tendência de alta, partindo dos 30 °C e atingindo os 33 °C no feriado de Natal.
Com o céu variando entre poucas e muitas nuvens, a umidade relativa do ar deve atingir índices críticos, chegando a 30% nas horas mais quentes, o que consolida um cenário de tempo firme e ensolarado para as festividades.
A mudança nas condições climáticas está prevista para a sexta-feira (26), quando a capital deve registrar o ápice do calor no período, com máxima prevista de 34 °C e mínima subindo para 19 °C. Apesar do forte aquecimento diurno, a estabilidade termina com o aumento da nebulosidade, resultando em um dia encoberto e com previsão de chuviscos isolados.
Essa transição marca o fim da sequência de sol predominante, mantendo a umidade baixa em 30% e exigindo atenção redobrada com a hidratação diante do clima abafado e da maior instabilidade atmosférica.
Como BH amanheceu nesta segunda-feira (22/12)?
Belo Horizonte amanheceu sob céu claro a parcialmente nublado nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro (22/12).
De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital mineira registrou uma temperatura mínima de 16,4 °C. A máxima prevista para atingir os 29 °C ao longo do dia, enquanto a expectativa para a umidade relativa do ar mínima é de 40% durante o período da tarde.
As menores temperaturas registradas no início do dia ocorreram na estação Cercadinho (Regional Oeste), que marcou a mínima da capital com 16,4 °C às 6h, apresentando uma sensação térmica de 8,4 °C. Na sequência, a região do Barreiro registrou 17,0 °C às 5h15, seguida pela estação da Centro-Sul com 17,2 °C no mesmo horário.
Na região da Pampulha, o termômetro marcou 17,6 °C às 6h, com sensação térmica de 20,1 °C, enquanto a Regional Venda Nova teve a mínima mais elevada entre os pontos de medição, atingindo 19,4 °C às 5h.
Em uma perspectiva inversa, a Regional Venda Nova liderou as marcas iniciais com 19,4 °C registrados às 5h, seguida pela estação instalada na Pampulha, que anotou 17,6 °C (sensação de 20,1 °C) às 6h.
A área Centro-Sul e o Barreiro apresentaram marcas próximas, com 17,2 °C e 17,0 °C, respectivamente, ambas às 5h15.
Por fim, a temperatura mais baixa de toda a cidade foi observada na Regional Oeste, onde os termômetros da estação Cercadinho chegaram aos 16,4 °C às 6h, sob uma sensação térmica rigorosa de 8,4 °C.
Cuidados com o clima seco
- Ingestão de líquidos: beber água constantemente mesmo sem sede
- Atividades físicas: evitar exercícios ao ar livre entre 10h e 16h
- Umidificação de ambientes: utilizar vaporizadores ou toalhas úmidas nos dormitórios
- Hidratação da pele: aplicar hidratantes para evitar o ressecamento excessivo
Destaques das temperaturas por regional
- Regional Oeste: menor temperatura registrada na estação Cercadinho com 16,4 °C
- Venda Nova: maior temperatura mínima da capital mineira com 19,4 °C
- Barreiro e Centro-Sul: registros estabilizados na casa dos 17 °C durante a madrugada