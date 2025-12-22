Natal com frio ou calor? Veja a previsão do tempo para a semana em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte deve enfrentar uma escalada de calor e tempo seco durante a semana de Natal, com temperaturas em elevação segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre esta terça-feira (23) e a quinta-feira (25), a capital mineira deve manter uma mínima estável de 17 °C, mas as máximas têm tendência de alta, partindo dos 30 °C e atingindo os 33 °C no feriado de Natal.

Com o céu variando entre poucas e muitas nuvens, a umidade relativa do ar deve atingir índices críticos, chegando a 30% nas horas mais quentes, o que consolida um cenário de tempo firme e ensolarado para as festividades.

A mudança nas condições climáticas está prevista para a sexta-feira (26), quando a capital deve registrar o ápice do calor no período, com máxima prevista de 34 °C e mínima subindo para 19 °C. Apesar do forte aquecimento diurno, a estabilidade termina com o aumento da nebulosidade, resultando em um dia encoberto e com previsão de chuviscos isolados.

Essa transição marca o fim da sequência de sol predominante, mantendo a umidade baixa em 30% e exigindo atenção redobrada com a hidratação diante do clima abafado e da maior instabilidade atmosférica.

Como BH amanheceu nesta segunda-feira (22/12)?

Belo Horizonte amanheceu sob céu claro a parcialmente nublado nesta segunda-feira, dia 22 de dezembro (22/12).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital mineira registrou uma temperatura mínima de 16,4 °C. A máxima prevista para atingir os 29 °C ao longo do dia, enquanto a expectativa para a umidade relativa do ar mínima é de 40% durante o período da tarde.

As menores temperaturas registradas no início do dia ocorreram na estação Cercadinho (Regional Oeste), que marcou a mínima da capital com 16,4 °C às 6h, apresentando uma sensação térmica de 8,4 °C. Na sequência, a região do Barreiro registrou 17,0 °C às 5h15, seguida pela estação da Centro-Sul com 17,2 °C no mesmo horário.



Na região da Pampulha, o termômetro marcou 17,6 °C às 6h, com sensação térmica de 20,1 °C, enquanto a Regional Venda Nova teve a mínima mais elevada entre os pontos de medição, atingindo 19,4 °C às 5h.

Em uma perspectiva inversa, a Regional Venda Nova liderou as marcas iniciais com 19,4 °C registrados às 5h, seguida pela estação instalada na Pampulha, que anotou 17,6 °C (sensação de 20,1 °C) às 6h.

A área Centro-Sul e o Barreiro apresentaram marcas próximas, com 17,2 °C e 17,0 °C, respectivamente, ambas às 5h15.

Por fim, a temperatura mais baixa de toda a cidade foi observada na Regional Oeste, onde os termômetros da estação Cercadinho chegaram aos 16,4 °C às 6h, sob uma sensação térmica rigorosa de 8,4 °C.

Cuidados com o clima seco

Ingestão de líquidos: beber água constantemente mesmo sem sede

beber água constantemente mesmo sem sede Atividades físicas: evitar exercícios ao ar livre entre 10h e 16h

evitar exercícios ao ar livre entre 10h e 16h Umidificação de ambientes: utilizar vaporizadores ou toalhas úmidas nos dormitórios

utilizar vaporizadores ou toalhas úmidas nos dormitórios Hidratação da pele: aplicar hidratantes para evitar o ressecamento excessivo

