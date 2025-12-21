Assine
TRÁFICO DE DROGAS

PRF apreende mais de uma tonelada de maconha na BR-262

Motorista afirmou à PRF que estava transportando a droga Dourados (MS) para Belo Horizonte (MG)

Izabella Caixeta
Repórter
21/12/2025 20:23

Mais de uma tonelada de maconha é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Bom Despacho (MG)
Mais de uma tonelada de maconha é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Bom Despacho (MG)

Mais de 1,3 toneladas de maconha foram apreendidas em Bom Despacho (MG), Região Central do estado. A apreensão é resultado de uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o BOPE da Polícia Militar do estado de Goiás (GO). 

Uma troca de informações entre as corporações levou a  uma carreta que possivelmente estaria com drogas escondidas no meio da carga de plástico reciclável, na BR-262. Os policiais identificaram inconsistências na documentação, no itinerário.

Também foram identificadas informações contraditórias nas falas do motorista, de 49 anos, que afirmou estar transportando a droga de Dourados (MS) para Belo Horizonte (MG) mediante pagamento em dinheiro. Na carroceria, os policiais encontraram diversos fardos com tabletes de Maconha que, somados, chegaram a 1.303 kg.

O motorista foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, e encaminhado juntamente com o veículo e a maconha apreendida para Depol de Bom Despacho/MG.

