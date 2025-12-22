Assine
overlay
Início Anna Marina
Anna Marina
Anna Marina
ANNA MARINA

As delicadas relações familiares na mesa de Natal por causa da política

Preservar um elo familiar é muito mais importante que ganhar uma discussão

Publicidade

Mais lidas

Anna Marina
Anna Marina
Colunista
22/12/2025 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
No Natal ou em qualquer outra época é preciso saber conviver com as diferenças de ideias e opiniões - (crédito: Pixabay)
No Natal ou em qualquer outra época é preciso saber conviver com as diferenças de ideias e opiniões crédito: Pixabay

Natal é união, amor, família, amizades, alegria e compartilhamento. A mesa de Natal é, antes de tudo, um lugar de encontro. Ela reúne pessoas que compartilham histórias, afetos e memórias. Durante muito tempo, esse espaço era só celebração e, por incrível que pareça, uma pausa em meio a tanta correria. Porém, nos últimos anos, a política passou a ocupar lugar central nessas reuniões. E, com isso, surgiram conflitos que ameaçam a convivência. E muitas pessoas chegam ao encontro familiar em estado de alerta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Há quem evite determinados parentes. Há quem prefira o silêncio absoluto. Há, ainda, quem transforme a conversa em um campo de disputa. Tudo isso revela um mesmo problema: a dificuldade de conviver com a diferença. A política, por si só, não é o vilão. Ela faz parte da vida social e influencia o cotidiano. O problema aparece quando ela passa a definir as pessoas por completo. Quando o outro deixa de ser parente ou amigo e passa a ser apenas um rótulo ideológico. É quando o respeito pela opinião do outro deixa de existir.

Leia Mais


Na mesa de Natal, isso é nocivo. Ali estão vínculos construídos desde o nascimento. Histórias que antecedem quaisquer eleições, partidos e governos. Ignorar isso em nome de um debate acalorado é desconsiderar o valor das relações humanas. Discordar é legítimo. Impor opiniões, não. Convencer alguém durante a ceia raramente acontece. O mais comum é produzir ressentimento. E ressentimentos costumam durar mais que qualquer discussão.


A ceia não é um espaço neutro. Ela é carregada de emoção. Por isso, palavras duras têm peso maior. Ironias machucam mais. E o clima de confronto contamina todo o encontro.

'Rosa sessions', projeto ao vivo de Samuel Rosa, está no YouTube


Não se trata de fingir que a política não existe. Nem de exigir silêncio forçado. Muito menos ficar cheio de dedos com relação ao que falar e como agir. Trata-se de reconhecer limites. Nem todo debate precisa acontecer ali.


Escolher preservar o ambiente é uma forma de maturidade. É compreender que algumas relações valem mais do que um argumento bem formulado. É aceitar que o convívio democrático começa em casa. E que respeito não depende de concordância. A política muda com o tempo.

Uma coleção de livros com os contos iniciais de Machado de Assis


As pessoas, quando se afastam, nem sempre voltam. Esse desequilíbrio deveria orientar escolhas mais cuidadosas. O Natal convida à pausa. À escuta. Não tema as relações por causa da política na mesa de Natal. Tema a incapacidade de conversar sem machucar o outro. Tema a rigidez de opinião. Preservar um elo familiar é muito mais importante que ganhar uma discussão. (Isabela Teixeira da Costa)

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

anna-marina colunista familia natal politica relacoes-familiares

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay