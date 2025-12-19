'Rosa sessions', projeto ao vivo de Samuel Rosa, está no YouTube

O cantor e compositor Samuel Rosa disponibiliza no YouTube o álbum “Rosa sessions” na íntegra, com 10 faixas gravadas no estúdio Sonastério, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três singles deste projeto audiovisual já haviam sido lançados: “Não tenha dó”, com participação de Seu Jorge; “Tudo agora”, com Duda Beat; e “Palma da mão” com Joyce Alane.



“O Sonastério tem um ambiente lindo”, comenta o ex-Skank, referindo-se às montanhas que cercam o local. “Esse encontro gerou material muito legal”, comemora.

A banda que acompanha Samuel é formada por Doca Rolim (guitarra), Alexandre Mourão (baixo), Marcelo Dai (bateria), Vinicius Augustus (sax), Pedro Aristides (trombone), Pedro Mott (trumpete) e Pedro Pelotas (teclados).

Sem overdubbing



“É muito simples a história do ‘Rosa sessions’: como bem diz o nome, é meramente o disco ‘Rosa’, lançado no ano passado, tocado ao vivo. É como se fosse o take one, um ao vivo no estúdio, sem overdubbing, com todas as 10 faixas replicadas ao vivo no Sonastério e todo mundo tocando junto”, explica.



Samuel destaca a presença dos três convidados: Seu Jorge, que participou do single “Não tenha dó”; Duda Beat, em “Tudo agora”; e Joyce Alane, em “Palma da mão”.



Joyce, de 27 anos, “é uma pérola pernambucana, menina incrível da novíssima geração, que tem uma voz maravilhosa”, elogia. As outras faixas trazem Samuel e banda.

Samuel explica que o projeto audiovisual surgiu de uma reflexão sobre o método de trabalho adotado anteriormente por ele.

Samuel Rosa convidou a jovem cantora pernambucana Joyce Alane para cantar 'Palma da mão' Reprodução

“Fiz isso porque descobri, num primeiro momento, que no período do Skank, por ocasião do lançamento de um álbum, a banda não sabia tocar todas as faixas, até porque saía do estúdio com as músicas recém-prontas. Depois a gente levava três ou quatro para se juntarem ao repertório da banda com muitas músicas conhecidas”, revela. “No caso do ‘Rosa’ foi diferente, porque gravamos em outro sistema, com todo mundo tocando junto.”

Outro método de trabalho

Diferentemente da época do Skank, Samuel compôs as canções antes de entrar no estúdio de gravação. “Fiz e ensaiei todas as 10 faixas. Com o Skank, era outro processo. Então, quando me dei conta, a banda tocava todas as 10 faixas, porque teve de ensaiar para gravá-las. Falei: caramba, isso é muito legal. Não tinha vivido esse processo ainda. Hoje, tem todo esse apelo não só do áudio, mas do visual. Achei que deveria suprir, também com projetos visuais, as minhas redes e a demanda de quem se interessa por minha música.”

Duda Beat foi a convidada de Samuel na faixa 'Tudo agora' Reprodução



Como não haveria clipes de todas as faixas, ele decidiu mandar o disco na íntegra para o YouTube, com a banda tocando ao vivo.



“A meninada de hoje escuta música no YouTube. Quando não tem vídeo, fica lá a capa do álbum. Poxa, isso é muito sem graça. Pensei: vamos pôr a banda tocando ao vivo todas as faixas”, explica.



“Rosa sessions” sai agora, quase 18 meses depois do disco “Rosa”, por um motivo: “Há um tempo para maturar o álbum, e muita coisa tocou no rádio. A faixa ‘Rio dentro do mar’ está entre as 10 músicas mais tocadas no ano do segmento pop. Esta ganhou clipe”, informa Samuel Rosa.



“ROSA SESSIONS”

Projeto audiovisual de Samuel Rosa

10 faixas

Disponível nas plataformas digitais e YouTube

Samuel Rosa e com sua equipe e a banda que o acompanhou em 'Rosa sessions', gravado no estúdio Sonastério Diego Ruahn/divulgação





FAIXA A FAIXA



• 'Não tenha dó'

Participação: Seu Jorge



• 'Tudo agora'

Participação: Duda Beat

• 'Palma da mão'

Participação: Joyce Alane



• 'Me dê você'

• 'Ciranda seca'

• 'Aquela hora'

• 'Flores da rua'

• 'Rio dentro do mar'

• 'Segue o jogo'

• 'Bela amiga'