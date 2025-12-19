Assine
overlay
Início Cultura
Concerto natalino

Praça da Liberdade recebe tributo a Lô Borges e Vander Lee

Sob regência de Lindomar Gomes, espetáculo reúne mais de 100 músicos e destaca clássicos da música mineira e brasileira

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
19/12/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Marcos Catarina participa do evento cantando sucessos do irmão Vander Lee
Marcos Catarina participa do evento cantando sucessos do irmão Vander Lee crédito: Yohana/Divulgação

Mais de 100 músicos se apresentam neste sábado (20/12), no coreto da Praça da Liberdade, em evento gratuito com repertório natalino e clássicos da música brasileira. Sob direção musical e regência de Lindomar Gomes, o espetáculo reúne os corais Cantos de Minas, Ensaio Aberto (formado por integrantes de diversos grupos da Região Metropolitana de BH) e o Coral do Hospital Felício Rocho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


O repertório combina canções tradicionais de Natal e clássicos da música mineira e brasileira. Inicialmente prevista para acontecer na Sacada do Palácio da Liberdade, a apresentação foi transferida para o coreto com o objetivo de aproximar ainda mais o público.

Leia Mais


Além dos corais, o concerto presta homenagens a Lô Borges (1952–2025) e Vander Lee (1966–2016), com canções interpretadas com a participação de familiares dos artistas. No tributo a Vander Lee, o irmão Marcos Catarina canta “Onde Deus possa me ouvir”, “Esperando aviões” e “Romântico”.


“É uma honra muito grande poder representar a obra do meu irmão em um ambiente tão bonito”, afirma Marcos. No mês passado, ele lançou versões de “Onde Deus possa me ouvir” em português e espanhol. “Quero levar a música dele para outros países”, diz. “Cantar a obra do meu irmão é sempre uma alegria enorme e no Natal, ainda mais. Vamos recordar grandes canções de um compositor muito celebrado da música mineira”, comemora.

Dudu Nicácio estreia ao vivo 'Tempo de maré', parceria com Moacyr Luz


Já a homenagem a Lô Borges conta com a participação dos irmãos Marilton Borges, Nico Borges e Yé Borges, além do sobrinho Fred Borges. Juntos, eles interpretam “Quem sabe isso quer dizer amor”, “Trem azul” e “Para Lennon e McCartney”.


MÚSICA INÉDITA

O evento também tem a participação dos cantores Sérgio Pererê e Gabriel Guedes, seis solistas convidados, e dos bailarinos do Grupo Primeiro Amor. A abertura do concerto terá música inédita criada especialmente para a ocasião, “Natal da mineiridade”, com letra da cantora lírica Suelly Louzada, inspirada na melodia de “Amazing grace”, de John Newton.


Responsável pela curadoria musical e artística do Natal da Mineiridade, Lindomar Gomes destaca a importância do evento. “Com o evento gratuito, você vê uma diversidade enorme de público, muitas pessoas indo pela primeira vez. Acessibilizar arte e cultura para a população é um caminho fundamental. Arte e cultura transformam”, afirma. A programação segue até o dia 24 e retorna no Dia de Reis, em 6 de janeiro.

Grammy Latino: relembre brasileiros que já foram premiados


O encerramento da apresentação fica por conta de “Para Lennon e McCartney”, canção lançada no disco "Milton Nascimento", de 1970. “Conheço muitas músicas que falam sobre Minas Gerais. Essa, para mim, é a mais bonita de todas”, afirma Lindomar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


“NATAL DA MINEIRIDADE”
Coral Cantos de Minas e convidados fazem o espetáculo neste sábado (20/12), às 20h, no Coreto da Praça da Liberdade. Entrada ratuita sem retirada de ingressos.

Tópicos relacionados:

coral coreto cultura lo-borges praca-da-liberdade vander-lee

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay