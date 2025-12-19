Praça da Liberdade recebe tributo a Lô Borges e Vander Lee

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Mais de 100 músicos se apresentam neste sábado (20/12), no coreto da Praça da Liberdade, em evento gratuito com repertório natalino e clássicos da música brasileira. Sob direção musical e regência de Lindomar Gomes, o espetáculo reúne os corais Cantos de Minas, Ensaio Aberto (formado por integrantes de diversos grupos da Região Metropolitana de BH) e o Coral do Hospital Felício Rocho.



O repertório combina canções tradicionais de Natal e clássicos da música mineira e brasileira. Inicialmente prevista para acontecer na Sacada do Palácio da Liberdade, a apresentação foi transferida para o coreto com o objetivo de aproximar ainda mais o público.



Além dos corais, o concerto presta homenagens a Lô Borges (1952–2025) e Vander Lee (1966–2016), com canções interpretadas com a participação de familiares dos artistas. No tributo a Vander Lee, o irmão Marcos Catarina canta “Onde Deus possa me ouvir”, “Esperando aviões” e “Romântico”.



“É uma honra muito grande poder representar a obra do meu irmão em um ambiente tão bonito”, afirma Marcos. No mês passado, ele lançou versões de “Onde Deus possa me ouvir” em português e espanhol. “Quero levar a música dele para outros países”, diz. “Cantar a obra do meu irmão é sempre uma alegria enorme e no Natal, ainda mais. Vamos recordar grandes canções de um compositor muito celebrado da música mineira”, comemora.



Já a homenagem a Lô Borges conta com a participação dos irmãos Marilton Borges, Nico Borges e Yé Borges, além do sobrinho Fred Borges. Juntos, eles interpretam “Quem sabe isso quer dizer amor”, “Trem azul” e “Para Lennon e McCartney”.



MÚSICA INÉDITA

O evento também tem a participação dos cantores Sérgio Pererê e Gabriel Guedes, seis solistas convidados, e dos bailarinos do Grupo Primeiro Amor. A abertura do concerto terá música inédita criada especialmente para a ocasião, “Natal da mineiridade”, com letra da cantora lírica Suelly Louzada, inspirada na melodia de “Amazing grace”, de John Newton.



Responsável pela curadoria musical e artística do Natal da Mineiridade, Lindomar Gomes destaca a importância do evento. “Com o evento gratuito, você vê uma diversidade enorme de público, muitas pessoas indo pela primeira vez. Acessibilizar arte e cultura para a população é um caminho fundamental. Arte e cultura transformam”, afirma. A programação segue até o dia 24 e retorna no Dia de Reis, em 6 de janeiro.



O encerramento da apresentação fica por conta de “Para Lennon e McCartney”, canção lançada no disco "Milton Nascimento", de 1970. “Conheço muitas músicas que falam sobre Minas Gerais. Essa, para mim, é a mais bonita de todas”, afirma Lindomar.

“NATAL DA MINEIRIDADE”

Coral Cantos de Minas e convidados fazem o espetáculo neste sábado (20/12), às 20h, no Coreto da Praça da Liberdade. Entrada ratuita sem retirada de ingressos.