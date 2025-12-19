‘Avesso’ traz obras de Jorge dos Anjos, Froiid, Dyana Santos e Gilson Plano

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O que está por trás de uma obra de arte? Essa é a pergunta que a exposição coletiva “Avesso”, que será aberta nesta sexta-feira (19/12), na Galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas, tenta responder. A mostra, que segue em cartaz até o dia 22 de fevereiro, reúne trabalhos de Jorge dos Anjos, Froiid, Dyana Santos e Gilson Plano, sob curadoria de Lucas Menezes. O diálogo entre os quatro artistas sobre técnicas, pesquisas e processos é o ponto de partida para a seleção das obras.



O ateliê de Jorge dos Anjos, no bairro São Francisco, foi o local de encontro e trocas que orientaram a escolha e, em alguns casos, a criação dos trabalhos apresentados. “A exposição compartilha com o público essa conversa de cozinha, nessa busca constante pelo aprimoramento de conceitos e técnicas artísticas. A ideia é colocá-los juntos para mostrar os pontos de interseção entre seus trabalhos e também os de contraste”, destaca o curador.



Ele diz que são quatro artistas que pesquisam muito, são “incansáveis” no trabalho de ateliê. “Todos eles têm o percurso de imaginar a forma no espaço, transpor do bidimensional para o tridimensional, só que cada um faz isso do seu modo”, pontua. O curador diz ainda os artistas têm como lugar de interseção uma consciência das múltiplas ancestralidades afro-brasileiras. “Não é uma temática da exposição, mas os quatro carregam isso”, afirma.



Menezes explica que a exposição foi pensada em conjuntos e, dessa forma, se configura em um corpo de trabalho, que nasce das investigações no ateliê. Um primeiro conjunto são três costuras em lona de Jorge dos Anjos. Na sequência, o visitante encontra uma escultura de grandes proporções de Dyana Santos, comissionada para a mostra. Ela também apresenta seis estruturas circulares de metal que se assemelham a bastidores de bordado.



Obras inéditas

O percurso da mostra segue com 30 pinturas inéditas de Jorge dos Anjos, três esculturas em ferro de Gilson Plano, que também expõe desenhos em papel preto com lápis branco, e quatro encáusticas – trabalho bidimensional que se vale de uma técnica de aquecer e fundir cera de abelha e pigmentos. Froiid apresenta uma grande instalação e outras obras que nascem de suas pesquisas sobre o futebol de várzea e a origem popular do esporte.



“É uma investigação mais contemporânea, que trata da questão da geral nos estádios, que era frequentada pelas pessoas mais pobres e foi sendo gradualmente eliminada. Sai o espaço popular e entra o lugar da exclusividade”, diz o curador. Ele observa que essa investigação contemporânea estabelece uma ponte com o passado, no trabalho de Dyana Santos, que examina o período colonial mineiro e que, por sua vez, conversa com a obra de Jorge dos Anjos.



“Dyana traz muito o universo da costura, do bordado, o que se relaciona com a trajetória de vida dela, e isso está em perspectiva com a lona de Jorge dos Anjos”, diz. A artista apresenta três grandes bandeiras costuradas e bordadas a partir de pesquisa sobre o inventário de Bárbara Gomes de Abreu Lima, mulher escravizada e posteriormente liberta, que viveu no século 18, em Sabará. Menezes destaca que o encontro dos artistas no ateliê aconteceu de forma orgânica.



Referência

“Comecei a trabalhar com Jorge dos Anjos e com Froiid, artistas que conheço há algum tempo, para os quais comissionei obras para o Inhotim em 2023. No ano passado, fui um dos tutores do Bolsa Pampulha, que tinha a Dyana Santos e o Gilson Plano, e uma das propostas era frequentar o ateliê do Jorge, que acabou sendo uma referência para todos nós. Tem essa camada dos processos, o avesso, o que sustenta um percurso de criação artística, o lugar do laboratório, da cozinha, da especulação”, aponta.



Ele reitera que o interesse por como uma obra de arte é formada é o eixo da exposição. “A mostra especula o que está atrás, o processo, os caminhos. São obras interessadas no processo especulativo, no que transforma uma ideia em obra de arte. 'Avesso' parte da ideia de compartilhar os bastidores, compartilhar o que é a experiência da criação. Quando juntei esse grupo de artistas não tinha uma tese ou um discurso pronto. Tudo vem do encontro no ateliê”, afirma.



Minas Gerais



O curador Lucas Menezes diz que as obras selecionadas para a exposição, algumas delas inéditas, atravessam a paisagem mineira ao longo do tempo – são trabalhos que perpassam a experiência colonial, o candomblé, o congado, o samba, os jogos populares, o bordado e a construção civil.

O diálogo entre gerações – Jorge dos Anjos como mestre e referência, e Dyana Santos, Froiid e Gilson Plano como artistas de uma mesma geração – evidencia a potência do encontro e a vitalidade da arte produzida no estado.

Para Jorge, a mostra representa a força do encontro: “O ateliê sempre foi meu espaço de construção e reflexão. Receber esses artistas revitaliza. Ao me afastar do que penso, vou junto com o pensar do outro, e isso também reafirma meu trabalho”, diz.

“AVESSO”

Coletiva de Jorge dos Anjos, Froiid, Dyana Santos e Gilson Plano, com curadoria de Lucas Menezes, a partir desta sexta-feira (19/12) até o dia 22 de fevereiro de 2026, na Galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), com horário de visitação de terça a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 11h às 19h. Entrada gratuita.