Filho de Rob Reiner pode enfrentar a pena mais dura da justiça americana

Nick Reiner participou de sua primeira audiência judicial, nessa quarta-feira (17/12), desde a morte dos pais, o diretor americano Rob Reiner e sua mulher, Michele Singer. O casal foi encontrado morto e esfaqueado na noite do último domingo (14/12) em sua mansão em Los Angeles.

Nick, um dos três filhos do casal, foi preso e acusado pela polícia de Los Angeles de ter matado os pais. Ele enfrentará duas acusações de homicídio em primeiro grau (premeditado e com clara intenção de matar), além de uma terceira acusação por "uso de arma perigosa e letal".

Durante a audiência, Nick permaneceu atrás de um vidro e contido por um macacão azul, padrão do sistema prisional americano, e à prova de tentativas de suicídio. Sua participação se resumiu a uma única resposta, "Sim, meritíssimo" e a audiência durou poucos minutos. Nick voltou à prisão, onde permanecerá sem direito à fiança, logo após o fim da ocasião.

Quais penas Nick Reiner pode enfrentar?



Diante das "circunstâncias especiais" em que o crime se enquadra por envolver múltiplas mortes, Nick pode ser sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Segundo o promotor distrital do Condado de Los Angeles, Nathan Hochman, ainda não se sabe se os promotores buscarão a possibilidade de condená-lo à pena de morte. Nas palavras do promotor distrital, os desejos da família serão considerados durante o processo de decisão, procedimento padrão em situações desse tipo.

Mesmo que a pena de morte seja um desejo dos promotores, uma medida instituída pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, suspendeu a possibilidade, o que pode mudar com as eleições de 2026.

Um dos três filhos do cineasta que se consagrou com títulos como "Harry e Sally - Feitos um para o Outro", "Conta Comigo, "Louca Obsessão" e "A Princesa Prometida", Nick tem uma trajetória conturbada e marcada pelo vício em drogas.

Aos 15 anos, foi internado em uma clínica de reabilitação. Em 2016, já havia passado por 17 internações. Segundo a Variety, especialistas afirmam que o histórico de dependência não é o suficiente para que a defesa de Nick argumentem que ele não teria sido responsável pela morte dos pais.

A defesa pode alegar insanidade mental?



O advogado Alan Jackson, que defendeu nomes como Harvey Weinstein e Kevin Spacey, teria de provar que o filho possui algum transtorno psiquiátrico. "Os jurados chegam com preconceito contra o réu", disse Dmitry Gorin, advogado de defesa criminal que trabalhou com diversos casos do tipo, ao veículo. "Eles acreditam que a alegação de insanidade é usada como desculpa. Raramente é usada com sucesso."

Na época, participou de uma entrevista sobre sua luta contra o vício. Com 22 anos naquele período, participava da divulgação de "Being Charlie", que seu pai dirigiu e ele ajudou a escrever.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O longa se inspira na juventude de Nick e retrata a trajetória de um jovem dividido entre recaídas e tentativas de superar os vícios. A obra é tida por entusiastas de Rob como uma tentativa do artista de elaborar a dificuldade que tinha de se conectar com Nick.