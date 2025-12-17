Quem é Rob Reiner? Relembre 5 filmes marcantes do diretor

Rob Reiner é um dos diretores mais versáteis e aclamados de Hollywood. Com uma carreira que atravessa décadas, ele transitou com maestria entre o drama, a comédia romântica, o suspense e a fantasia, criando filmes que não apenas alcançaram sucesso de bilheteria, mas se tornaram parte fundamental da cultura popular.

Sua habilidade em contar histórias cativantes e dirigir atuações memoráveis solidificou seu lugar como um mestre do cinema. Suas obras são lembradas e revisitadas por diferentes gerações, provando a atemporalidade de seu talento. Relembre alguns dos principais títulos de sua filmografia.

5 filmes para relembrar a carreira de Rob Reiner

"Conta Comigo" (1986)

Considerado um dos maiores filmes sobre amadurecimento, "Conta Comigo" é uma adaptação de uma obra de Stephen King. A trama acompanha quatro amigos em uma jornada para encontrar o corpo de um garoto desaparecido, explorando temas como amizade, perda e a transição para a vida adulta.

"Harry e Sally - Feitos um Para o Outro" (1989)

Um marco das comédias românticas, o filme questiona se homens e mulheres podem ser apenas amigos. Com diálogos inteligentes e cenas icônicas, como a famosa simulação em uma lanchonete, a produção se tornou referência no gênero e solidificou a carreira de Meg Ryan e Billy Crystal.

"A Princesa Prometida" (1987)

Misturando aventura, fantasia e comédia, "A Princesa Prometida" virou um clássico cult. A história de amor entre a princesa Buttercup e o camponês Westley é contada como um conto de fadas pelo avô ao neto, repleta de personagens memoráveis e frases que entraram para a cultura pop.

"Louca Obsessão" (1990)

Nesta outra adaptação de Stephen King, Reiner mergulha no suspense psicológico. A trama mostra um escritor famoso que, após um acidente, é "resgatado" por sua fã número um. A tensão crescente e a atuação de Kathy Bates, que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz, são os pontos altos.

"Questão de Honra" (1992)

Este intenso drama de tribunal reuniu um elenco de peso, com Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. A história de dois fuzileiros navais acusados de assassinato gerou um dos confrontos mais memoráveis do cinema, imortalizado pela frase "Você não suportaria a verdade!", dita por Nicholson.