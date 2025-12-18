Kevin Spacey interpreta a si mesmo em série e reforça tentativas de reaver carreira
Ator participa da comédia "Minimarket", produção do canal italiano RAI que será disponibilizada no streaming da emissora, RaiPlay, em 26 de dezembro
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kevin Spacey estrelará a sua primeira série desde que a sua carreira foi abalada por várias acusações de crimes sexuais. As primeiras acusações contra o ator vieram a público em 2017, quando ele foi demitido de "House of Cards", seriado protagonizado pelo artista até a penúltima temporada e um dos primeiros sucessos da Netflix.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Variety, Spacey participa da comédia "Minimarket", produção do canal italiano RAI que será disponibilizada no streaming da emissora, RaiPlay, em 26 de dezembro. A produção de baixo-orçamento vem na esteira de outras tentativas do ator em recuperar sua carreira, com várias tendo ocorrido na Itália.
Leia Mais
Spacey voltou a atuar em 2021 ao dar vida a um detetive em "L'uomo Che Disegnò Dio" -"O Homem que Desenhou Deus", em tradução livre-, drama independente do cineasta italiano Franco Nero. Ele também interpretou uma figura entitulada "O Diabo" no thriller "O Contato", dirigido por Massimo Paolucci.
O retorno às telas americanas aconteceu em março de 2024, um ano depois do artista ter sido absolvido de diferentes acusações em 2023. Na época, ele estrelou o suspense de baixo-orçamento "Peter Five Eight", que passou despercebido pelo público e pela crítica. O filme foi sucedido por "The Awakening", filme de ação que o ator divulgou em Cannes, sem muito sucesso, em maio deste ano e em que deu vida ao líder de uma perigosa conspiração mundial.
- Kevin Spacey chora ao falar de dívidas após processo por denúncia de assédio
- Kevin Spacey: 'A Netflix existe por minha causa, e ela tentou me enterrar'
O astro esteve em Cannes, além disso, para participar de um evento que não teve qualquer relação com a organização do festival: ele foi homenageado por sua carreira em um jantar de gala organizado pela ONG Better World Fund.
Seus esforços também incluem a direção do filme de ação sobrenatural "Holiguards", primeiro longa-metragem que Spacey dirigiu em 20 anos. De acordo com a Variety, o filme seria o primeiro de uma franquia conhecida como "Statiguards vs. Holiguards".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em "Minimarket", segundo a sinopse divulgada pelo veículo americano, Spacey interpreta a si mesmo como espécie de tutor imaginário que um jovem que sonha em se tornar um astro de televisão.