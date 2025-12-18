Kevin Spacey interpreta a si mesmo em série e reforça tentativas de reaver carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kevin Spacey estrelará a sua primeira série desde que a sua carreira foi abalada por várias acusações de crimes sexuais. As primeiras acusações contra o ator vieram a público em 2017, quando ele foi demitido de "House of Cards", seriado protagonizado pelo artista até a penúltima temporada e um dos primeiros sucessos da Netflix.



Segundo a Variety, Spacey participa da comédia "Minimarket", produção do canal italiano RAI que será disponibilizada no streaming da emissora, RaiPlay, em 26 de dezembro. A produção de baixo-orçamento vem na esteira de outras tentativas do ator em recuperar sua carreira, com várias tendo ocorrido na Itália.

Spacey voltou a atuar em 2021 ao dar vida a um detetive em "L'uomo Che Disegnò Dio" -"O Homem que Desenhou Deus", em tradução livre-, drama independente do cineasta italiano Franco Nero. Ele também interpretou uma figura entitulada "O Diabo" no thriller "O Contato", dirigido por Massimo Paolucci.



O retorno às telas americanas aconteceu em março de 2024, um ano depois do artista ter sido absolvido de diferentes acusações em 2023. Na época, ele estrelou o suspense de baixo-orçamento "Peter Five Eight", que passou despercebido pelo público e pela crítica. O filme foi sucedido por "The Awakening", filme de ação que o ator divulgou em Cannes, sem muito sucesso, em maio deste ano e em que deu vida ao líder de uma perigosa conspiração mundial.



O astro esteve em Cannes, além disso, para participar de um evento que não teve qualquer relação com a organização do festival: ele foi homenageado por sua carreira em um jantar de gala organizado pela ONG Better World Fund.



Seus esforços também incluem a direção do filme de ação sobrenatural "Holiguards", primeiro longa-metragem que Spacey dirigiu em 20 anos. De acordo com a Variety, o filme seria o primeiro de uma franquia conhecida como "Statiguards vs. Holiguards".

Em "Minimarket", segundo a sinopse divulgada pelo veículo americano, Spacey interpreta a si mesmo como espécie de tutor imaginário que um jovem que sonha em se tornar um astro de televisão.