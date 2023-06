Julgamento de Kevin Spacey por crimes sexuais começa em Londres

677

Kevin Spacey comparece ao tribunal para seu julgamento (foto: Daniel LEAL / AFP)



Nesta quarta-feira (28/6), o ator Kevin Spacey, dono de dois prêmios Oscar, irá se apresentar em um tribunal em Londres, na Inglaterra, para começar seu julgamento de quatro semanas.



Spacey responde a várias acusações de crimes sexuais. O ator de 63 anos se defende das alegações de abuso, que teriam ocorrido contra quatro homens no período de 2001 a 2013.









Em 2021, Spacey foi inocentado em um caso civil onde também era acusado de abuso sexual. No caso, Anthony Rapp processava o ator, alegando que sofreu abuso sexual de Spacey quando tinha apenas 14 anos. O ator refutou a acusação, afirmando que nunca esteve sozinho com Rapp.





O julgamento, que ocorrerá no Southwark Crown Court, terá início com a seleção do júri. Já o processo de acusação formal pode ser adiado para o final desta semana ou início da próxima.





Spacey , que venceu o Oscar de melhor ator em 'Beleza Americana' (1999) e melhor ator coadjuvante em 'Os Suspeitos' (1995), passou uma década trabalhando em Londres no cargo de diretor artístico do teatro Old Vic, entre 2004 e 2015.





Os promotores britânicos divulgaram pela primeira vez em maio de 2022 que Spacey estava sendo acusado de cinco agressões cometidas entre março de 2005 e abril de 2013, sendo quatro em Londres e uma em Gloucestershire, oeste da Inglaterra. As vítimas são um homem na faixa dos 40 anos e dois homens na faixa dos 30 anos.