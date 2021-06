Kevin Spacey volta ao cinema com gravação na Itália

O ator americano Kevin Spacey -- cuja carreira ficou praticamente destruída em 2017 após ser acusado de agressão sexual em seu país -- voltou ao cinema com o início de uma gravação em Turín (norte da Itália), anunciou a produtora nesta quarta-feira (2).



Duas vezes ganhador do Oscar, o ator vai interpretar um personagem coadjuvante neste filme dirigido pelo italiano Franco Nero, que também desempenha o papel de protagonista, diz um comunicado de imprensa que destaca especialmente o "grande retorno ao cinema" do americano.



A onda de acusações que freou a grande carreira de Spacey, no final de 2017, correspondeu ao surgimento do movimento #MeToo, que nasceu a partir do caso do todopoderoso produtor Harvey Weinstein.



Demitido da série "House of Cards", na qual interpretava um político sem escrúpulos, também ficou fora de um filme de Ridley Scott, "Todo o dinheiro do mundo".



As denúncias de atentado ao pudor e agressão sexual contra o ator foram retiradas em 2019, no estado de Massachusetts.