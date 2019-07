Jovem que acusou Kevin Spacey de abuso sexual abandona processo cível

O jovem que acusou Kevin Spacey de abuso sexual abandonou, esta semana, o processo cível que tinha apresentado contra o ator, logo antes de uma nova audiência na instância penal que pode ser problemática para a acusação.

Este "abandono voluntário" foi registrado no tribunal da exclusiva ilha de Nantucket, Massachusetts, onde o suposto abusou teria ocorrido em 2016.

O abandono do processo não foi explicado, mas acontece dias antes de uma nova audiência penal com Spacey, nesta segunda-feira, ex-protagonista da série "House of Cards", que pode ter um resultado complicado para a Procuradoria.

Parte da acusação se baseia em imagens gravadas com o celular da suposta vítima, William Little, que à época tinha 18 anos e trabalhava como garçom em um restaurante da ilha, muito popular entre a alta sociedade durante o verão.

As imagens mostram Spacey colocando a mão dentro da calça. O aparelho de celular com a gravação, ao qual a defesa pede para ter acesso, está desaparecido.

Little afirma que não viu o celular novamente após entregá-lo à polícia para revisão, em dezembro de 2017.

A polícia garante, por sua vez, ter devolvido ao pai de Little, que disse não se lembrar disso.

Se o dispositivo não for entregue antes da audiência de segunda-feira, o juiz alertou que convocará Little para depor sobre o sumiço.

Spacey, de 59 anos, foi acusado formalmente em janeiro de várias acusações de abuso sexual de um adolescente. Ele se declarou inocente. Se for considerado culpado, pode ser condenado a até cinco anos de prisão.

O caso enterrou a carreira do ganhador de Oscar, que foi alvo de denúncias de abuso sexual no Reino Unido e nos EUA no âmbito do movimento #MeToo.

Por isso, Spacey foi retirado da última temporada da série da Netflix "House of Cards" e do último filme de Ridley Scott, "Todo o dinheiro do mundo", no qual foi substituído pouco antes da estreia por Christopher Plummer.