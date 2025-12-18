Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs

(UOL/FOLHAPRESS) - Os fãs de Brad Pitt, 61, ficaram surpresos com o nome de batismo do ator.



Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit. "Hoje descobri que o primeiro nome de Brad Pitt não é Bradley. Na verdade é William, sendo Bradley seu nome do meio", disse um seguidor; "Chocada, meu deus", afirmou outro.



O nome real e completo do ator é William Bradley Pitt.

Ele foi assim batizado em homenagem ao pai, William Alvin Pitt, 84, e optou por usar apenas o nome do meio (abreviado) na própria assinatura artística.