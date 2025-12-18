Assine
CELEBRIDADES

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs

Homenagem ao pai, hoje com 84 anos, foi a decisão para batizar o filho com o mesmo nome

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
18/12/2025 11:15

Primeiro nome de Bradd Pitt não é Bradley, sabia?
Primeiro nome de Brad Pitt não é Bradley, sabia? crédito: heute

(UOL/FOLHAPRESS) - Os fãs de Brad Pitt, 61, ficaram surpresos com o nome de batismo do ator. 

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit. "Hoje descobri que o primeiro nome de Brad Pitt não é Bradley. Na verdade é William, sendo Bradley seu nome do meio", disse um seguidor; "Chocada, meu deus", afirmou outro. 

O nome real e completo do ator é William Bradley Pitt.

Ele foi assim batizado em homenagem ao pai, William Alvin Pitt, 84, e optou por usar apenas o nome do meio (abreviado) na própria assinatura artística.

