Grammy Latino: relembre brasileiros que já foram premiados

A cantora Liniker se consolidou como uma das maiores vozes da música brasileira. Em 2022, a artista venceu na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira no Grammy Latino com “Indigo Borboleta Anil”, se tornando a primeira mulher transgênero a vencer o prêmio.

Neste ano, Liniker levou três Grammys Latinos: o de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa pelo "CAJU"; Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa pela canção "Caju"; e Melhor Canção em Língua Portuguesa por "Veludo Marrom".

As vitórias da artista revelaram a forte presença do Brasil na premiação, que anualmente reconhece os maiores talentos da música latina. Ela se juntou a um grupo de cantores e compositores que, ao longo das décadas, deixaram sua marca no evento, mostrando a riqueza da música nacional.

Grandes nomes brasileiros premiados

Ícone da Tropicália, Caetano Veloso já acumula 33 indicações ao Grammy Latino e soma 12 vitórias. A mais recente foi em 2021, em que Veloso ganhou o prêmio de Gravação do Ano, por sua parceria com Tom Veloso em “Talvez”.

Reconhecido na música desde suas primeiras gravações em 1962, Gilberto Gil também é figura constante na história do prêmio. O cantor já recebeu 19 indicações e levou seis gramofones para a casa.

Com sua voz inconfundível e composições poéticas, Marisa Monte é outra artista reverenciada pela Academia. Ela já levou para casa cinco gramofones, com destaque para o sucesso do álbum “Memórias, Crônicas e Declarações de Amor”, rendendo prêmios importantes no início dos anos 2000.

Roberto Carlos também tem um lugar especial no Grammy Latino. Com uma carreira que transcende gerações, ele foi premiado cinco vezes, por suas canções e álbuns.

Representando a força do axé e da música pop, Ivete Sangalo é uma das maiores vencedoras brasileiras na premiação. Seus álbuns de estúdio e projetos ao vivo garantiram a ela uma coleção de quatro troféus e 20 indicações, consolidando seu reinado como uma das artistas mais populares do país.

Representando o funk e o pagode, Ludmilla também marcou seu nome na premiação. Em 2022, mesmo ano da vitória de Liniker, ela levou o prêmio de Melhor Álbum de Samba/Pagode com o projeto “Numanice #2”, consolidando o sucesso do gênero e seu impacto na música popular.

A discografia nacional é muito rica e diversificada, e esses são apenas alguns dos brasileiros que se destacaram no meio musical e conseguiram vencer uma das maiores premiações do mundo.

