Ganhador da loteria: 5 filmes sobre sortudos que ficaram milionários

A vontade de se tornar um milionário da noite para o dia com um bilhete de loteria já foi explorada diversas vezes no cinema, que costuma espelhar nossos desejos nos roteiros. As histórias, que vão da comédia ao drama, mostram que a sorte grande pode ser tanto uma benção quanto uma fonte de grandes problemas.

Confira a seguir cinco filmes que mergulham no universo dos ganhadores da loteria, cada um com uma perspectiva única sobre o que acontece quando a vida muda por completo com a força do acaso.

‘Atraídos pelo destino’ (1994)

Nesta comédia romântica, um policial promete dividir o prêmio com uma garçonete caso seu bilhete seja o vencedor. A sorte o atinge, e ele cumpre a promessa, desencadeando uma série de eventos que testam o caráter de ambos e mostram que a verdadeira fortuna pode não estar no dinheiro.

Estrelado por Nicolas Cage e Bridget Fonda, o filme explora temas como honestidade, generosidade e como a fama repentina afeta os relacionamentos. A trama se baseia levemente em uma história real, o que a torna ainda mais cativante.

‘Bilhete de loteria’ (2010)

Kevin Carson, um jovem de um bairro humilde, ganha 370 milhões de dólares na loteria. O problema é que ele precisa esperar um fim de semana prolongado para retirar o prêmio. Quando a notícia se espalha, ele precisa usar toda a sua inteligência para se proteger da ganância de vizinhos e amigos.

A comédia, protagonizada por Bow Wow e Ice Cube, é uma sátira divertida sobre como o dinheiro pode revelar o melhor e o pior das pessoas. A história foca na pressão da comunidade e nos desafios de manter a cabeça no lugar quando todos ao redor querem um pedaço da sua sorte.

‘A fortuna de Ned’ (1998)

Quando Ned Devine morre de choque ao descobrir que ganhou na loteria, seus amigos decidem se unir em busca de reivindicar o prêmio e dividir o dinheiro entre eles.

Essa charmosa comédia britânica mostra o poder da comunidade e até onde as pessoas estão dispostas a ir para ajudar umas às outras. É uma história sobre amizade e cumplicidade, com o prêmio da loteria servindo como base para uma aventura coletiva.

‘A fantástica fábrica de chocolate’ (2005)

Apesar de não ser uma loteria tradicional, o conceito do Bilhete Dourado de Willy Wonka funciona da mesma forma. Encontrar um dos bilhetes é a prova da sorte que transforma a vida de cinco crianças, incluindo o pobre e bondoso Charlie Bucket.

A história mostra como a oportunidade de uma vida é encarada de maneiras diferentes por cada um dos vencedores. Para Charlie, o prêmio representa a chance de garantir um futuro melhor para sua família e provar seu valor.

‘To Leslie’ (2022)

Com uma abordagem dramática e realista, este filme conta a história de Leslie, uma mãe solteira que ganha na loteria e gasta todo o dinheiro. Anos depois, sem nada, ela luta contra o alcoolismo e tenta reconstruir sua vida e os laços com o filho que abandonou.

A produção, que rendeu uma indicação ao Oscar para a atriz Andrea Riseborough, é um ponto de vista negativo sobre a sorte repentina. O filme mostra como o dinheiro, sem estrutura emocional e responsabilidade, pode acelerar a autodestruição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata