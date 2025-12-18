Disco 'Vander Lee, voz e violão – Vol. 1' traz tesouros do cantautor mineir

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Em 2026, completa-se uma década da morte de Vander Lee, que faria 60 anos em 3 de março. No bojo das efemérides, a cantora e compositora Regina Souza, que foi companheira dele por 15 anos e administra seu acervo, está às voltas com ações para preservar e difundir a obra do cantautor mineiro. O recém-lançado álbum “Vander Lee, voz e violão – Vol. 1” dá a largada no projeto



O disco reúne 11 faixas em registros intimistas, gravadas em estúdio apenas com violão. O repertório inclui o hit “Esperando aviões” e “O baile dos anjos”, composta durante réveillon em Copacabana, que dialoga com o clima de fim de ano. “Contra o tempo”, “Pra ela passar”, “Do Brasil”, “Menino” e “Sambado” são outras faixas.



“Lenda”

Há, também, a inédita “Lenda” e “Outra manhã”, gravada no álbum de estreia do cantor e compositor, que não estava disponível nas plataformas. Com exceção de “Idos janeiros”, parceria com Flávio Venturini, as demais têm letra e melodia de Vander Lee.



Desde a morte dele, Regina Souza vinha trabalhando na organização do acervo. O momento agora é de fechar um ciclo para iniciar outro, explica.



O repertório do novo álbum estava no HD do computador. “Fiz e aprovei nas leis de incentivo o projeto de organização e divulgação do acervo, então estou passando tudo a limpo, olhando todos os CDs. Ainda tem muita coisa para lançar, por isso colocamos esse disco como volume 1”, diz.



Regina destaca que o material intimista reúne canções pinçadas da discografia de Vander Lee, inéditas e temas de autores que ele defendeu como intérprete.



“Como compunha muito, ele tinha o costume de ir para o estúdio e gravar uma leva em CD, 20 músicas de uma vez, para depois selecionar o que poderia entrar novo álbum.”



As gravações serviam também para atender a pedidos de intérpretes, como Gal Costa, a quem o produtor Marco Mazzola apresentou “Onde Deus possa me ouvir”. A ideia é lançar periodicamente novos volumes, como se fosse uma coleção.



O acervo contém preciosidades. “Há dois projetos de voz e piano, um com Túlio Mourão e outro com Flávio Henrique, temos as gravações dos ensaios no estúdio”, conta ela.



Regina considera que os registros preservam a essência das composições de Vander Lee tal como nasceram. “Eu, particularmente, sempre achei que a força do trabalho dele está na voz e no violão”, destaca.



O projeto Vander Lee 60 Anos inclui livro, exposição e show com artistas convidados. “A ideia é lançar, no próximo ano, livro de autor com recortes, fotos, manuscritos, impressos, como se fosse uma grande colagem da história dele. Biografia demandaria mais tempo e seria dispendiosa, por isso pensamos no esquema 'Vander Lee por ele mesmo'”, adianta Regina.



Novo ciclo

Canções de Vander Lee batem 100 milhões de reproduções nas plataformas digitais, ultrapassam 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e acumulam 30 milhões de visualizações no YouTube. “Vander Lee está no panteão dos grandes compositores brasileiros, sua obra segue conquistando novos ouvintes, ganhando seguidores nas redes sociais e inspirando registros por artistas, inclusive da nova geração”, diz Regina Souza.



“VANDER LEE, VOZ E VIOLÃO VOL.1”

• 11 faixas

• Independente

• Disponível nas principais plataformas

