Milton Nascimento é doutor honoris causa da Fiocruz

Milton Nascimento vai receber nesta terça-feira (16/12) o título de doutor honoris causa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em cerimônia às 16h, no auditório da instituição em Belo Horizonte, que fica na Avenida Augusto de Lima, 1.715, Barro Preto. O cantor e compositor será representado por Wilson Lopes, violonista, maestro de sua banda e professor da UFMG.



“O legado artístico de Milton Nascimento é inegável e sua obra está em sintonia com a missão da nossa instituição”, afirma Mario Moreira, presidente da Fiocruz. “Desde o início da carreira, Bituca utilizou seu canto e sua musicalidade como instrumentos de conscientização, transformação social e resistência democrática”, ressalta.