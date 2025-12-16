Assine
overlay
Início Cultura
HOMENAGEM

Milton Nascimento é doutor honoris causa da Fiocruz

Título será entregue nesta terça-feira (16/12), em Belo Horizonte, e o músico será representado pelo maestro Wilson Lopes

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/12/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
crédito: Facebook/reprodução

Milton Nascimento vai receber nesta terça-feira (16/12) o título de doutor honoris causa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em cerimônia às 16h, no auditório da instituição em Belo Horizonte, que fica na Avenida Augusto de Lima, 1.715, Barro Preto. O cantor e compositor será representado por Wilson Lopes, violonista, maestro de sua banda e professor da UFMG.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


“O legado artístico de Milton Nascimento é inegável e sua obra está em sintonia com a missão da nossa instituição”, afirma Mario Moreira, presidente da Fiocruz. “Desde o início da carreira, Bituca utilizou seu canto e sua musicalidade como instrumentos de conscientização, transformação social e resistência democrática”, ressalta.

Tópicos relacionados:

doutor doutor-honoris-caus fiocruz fundacao-oswaldo-cruz honoris-causa milton-nascimento musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay