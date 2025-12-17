Natal inspira Filarmônica, Canarinhos de Itabirito e Orquestra Jovem de BH
Concertos natalinos serão realizados nesta quarta e quinta-feira (17 e 18/12), na Sala Minas Gerais e no Museu das Minas e do Metal
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e o Coral Canarinhos de Itabirito fazem concerto natalino hoje e quinta-feira (17 e 18/12), às 20h30, na Sala Minas Gerais. O repertório traz clássicos do gênero: “Jesus, alegria dos homens”, de Johann Sebastian Bach; “Noite santa”, de Adolphe Adam; e “Noite feliz”, de Franz Gruber.
Marlon Humphreys, trompetista principal da Filarmônica, vai apresentar sua composição “Rapsódia natalina”, inspirada na obra de Gustav Mahler. O repertório traz também peças de Camille Saint-Saëns, Benjamin Britten e John Leavitt. A regência é do maestro associado José Soares.
Inteiras custam de R$ 39,60 (mezanino) a R$ 193 (camarote), com meia-entrada na forma da lei, à venda no site da Filarmônica. A sala fica na Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto.
Também nesta quarta (17/12), o grupo de câmara da Orquestra Jovem de Belo Horizonte e o violonista Celso Faria apresentam o concerto “Do barroco ao contemporâneo: Uma noite de Natal”, às 19h, no Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680, Funcionários).
O programa reúne peças de Arcangelo Corelli, Ivanov Basso, Ernani Aguiar e Leroy Anderson. Regência do maestro César Timóteo. Entrada franca.