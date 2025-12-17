Cine Santa Tereza recebe mostra de filmes da periferia da Grande BH

Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.

A sexta edição da mostra “Periferia cinema do mundo” começa nesta quarta (17/12) e segue até 21 de dezembro, no Cine Santa Tereza. A programação reúne 16 curtas e longas-metragens produzidos entre 2023 e 2025 nas periferias de Belo Horizonte e da Região Metropolitana.

Hoje, às 19h, haverá a exibição do longa “Quatro meninas”, de Karen Suzane. No sábado (20/12), às 16h, será exibido o longa “O último episódio”, do diretor Maurílio Martins, produção da Filmes de Plástico.

Ainda no sábado, às 19h, a mostra exibe “Andança”, “Arrabalde corsário” e “Pandeminas”, três curtas do cineasta Ben-Hur Nogueira, do Aglomerado Morro das Pedras.

Veja a programação completa:

Quarta (17/12)

19h: "Quatro meninas", de Karen Suzane (98 min)

Quinta (18/12)

19h: "Assaltos & batidas", de Renan 1RG (11 min)

"Béradêro: Chico César e Mama África", de Gabriel Navajo e Renan Guaceroni (17 min)

"Nem todo muro é de concreto", de Dea Vieira e Marcus Vieira (9 min)

"Ana Lógica", de Eberson Martins (10 min)

Sexta (19/12)

19h: "Afromineiridades", de P.drão (29 min)

"Leonardo Snake pelas ruas da cidade", de P.drão (7 min)

"Neves em cores", de P.drão (9 min)

Sábado (20/12)

16h: "O último episódio", de Maurílio Martins (112 min)

19h: "Andança", de Ben-Hur Nogueira (20 min)

"Arrabalde corsário", de Ben-Hur Nogueira (14 min)

"Pandeminas", de Ben-Hur Nogueira (17 min)

Domingo (21/12)

17h: "Nós é ruim e mora longe", de Ítalo Almeida (21 min)

19h: "Encantarias", de Lucas Fabrício (21 min)

"Nas bordas da Contorno", de Karine Bassi (55min)