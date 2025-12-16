Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Brasil é pré-indicado em quatro categorias do Oscar 2026

'O agente secreto', 'Apocalipse nos trópicos' e o curta 'Amarela' colocam o país em quatro categorias da shortlist da Academia

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
16/12/2025 16:25 - atualizado em 16/12/2025 17:03

compartilhe

SIGA
x
"Amarela", de André Hayato Saito, pré-indicado a Melhor Curta-Metragem de Ficção crédito: Divulgação

Na tarde desta terça-feira (16/12), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou a shortlist do Oscar 2026. Ao todo, 12 categorias entram nessa fase preliminar, com 15 filmes selecionados em cada uma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Brasil aparece em quatro categorias. O longa “O Agente Secreto” já era esperado em Melhor Filme Internacional e também foi pré-selecionado em Melhor Elenco, categoria inaugurada este ano.

'O Agente Secreto' está entre os pré-selecionados ao Oscar

O documentário "Apocalipse nos trópicos", da diretora Petra Costa, que concorreu à estatueta com seu longa anterior, "Democracia em vertigem" (2020), figura na categoria Melhor Documentário, e o curta “Amarela”, de André Hayato Saito, foi pré-indicado a Melhor Curta-Metragem de Ficção.

Leia Mais

A coprodução brasileira "Yanuni" também está entre os pré-candidatos ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Documentário. O filme acompanha a trajetória de Juma Xipaia e de seu marido, o agente do Ibama Hugo Loss, que atuam na linha de frente do combate ao garimpo ilegal e da preservação da Amazônia. A produção é assinada pela cacica Juma Xipaia e pelo ator Leonardo DiCaprio.

Entre os destaques da lista, "Wicked: parte 2" lidera com oito indicações distribuídas em sete categorias, seguido por "Pecadores", também com oito citações em sete categorias, e por "Frankenstein", listado em seis categorias.

O que é a shortlist? 

A shortlist, ou pré-lista, funciona como uma relação de possíveis indicados, definida após uma rodada inicial de votação entre os membros da Academia. Trata-se de uma etapa intermediária do processo, anterior ao anúncio oficial dos nomeados.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A votação para definir os indicados ao Oscar ocorre entre 12 e 16 de janeiro. Os nomeados serão anunciados no dia 22 de janeiro, contemplando todas as categorias da premiação. A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março e terá apresentação do comediante Conan O’Brien.

Tópicos relacionados:

cinema o-agente-secreto oscar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay