Brasil é pré-indicado em quatro categorias do Oscar 2026

Na tarde desta terça-feira (16/12), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou a shortlist do Oscar 2026. Ao todo, 12 categorias entram nessa fase preliminar, com 15 filmes selecionados em cada uma.

O Brasil aparece em quatro categorias. O longa “O Agente Secreto” já era esperado em Melhor Filme Internacional e também foi pré-selecionado em Melhor Elenco, categoria inaugurada este ano.

'O Agente Secreto' está entre os pré-selecionados ao Oscar

O documentário "Apocalipse nos trópicos", da diretora Petra Costa, que concorreu à estatueta com seu longa anterior, "Democracia em vertigem" (2020), figura na categoria Melhor Documentário, e o curta “Amarela”, de André Hayato Saito, foi pré-indicado a Melhor Curta-Metragem de Ficção.

A coprodução brasileira "Yanuni" também está entre os pré-candidatos ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Documentário. O filme acompanha a trajetória de Juma Xipaia e de seu marido, o agente do Ibama Hugo Loss, que atuam na linha de frente do combate ao garimpo ilegal e da preservação da Amazônia. A produção é assinada pela cacica Juma Xipaia e pelo ator Leonardo DiCaprio.

Entre os destaques da lista, "Wicked: parte 2" lidera com oito indicações distribuídas em sete categorias, seguido por "Pecadores", também com oito citações em sete categorias, e por "Frankenstein", listado em seis categorias.



O que é a shortlist?

A shortlist, ou pré-lista, funciona como uma relação de possíveis indicados, definida após uma rodada inicial de votação entre os membros da Academia. Trata-se de uma etapa intermediária do processo, anterior ao anúncio oficial dos nomeados.

A votação para definir os indicados ao Oscar ocorre entre 12 e 16 de janeiro. Os nomeados serão anunciados no dia 22 de janeiro, contemplando todas as categorias da premiação. A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março e terá apresentação do comediante Conan O’Brien.