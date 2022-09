Leonardo DiCaprio se irrita com piadas por namorar mulheres até 25 anos

Desde que o último namoro de Leonardo DiCaprio chegou ao fim, uma enxurrada de teorioas tomou conta da internet para explicar o padrão do ator, que só namora mulheres de até 25 anos (foto: AFP)

A fama de só namorar mulheres com menos de 25 anos tem irritado bastante Leonardo DiCaprio. Apesar de ser uma verdade nos últimos tempos, o ator já confidenciou aos amigos mais próximos que a situação o incomoda tanto, que uma das suas maiores preocupações no momento, é esconder ao máximo o novo relacionamento.

DiCaprio, 47, vive um romance bem recente com Gigi Hadid. A modelo tem 27 anos e uma filha, chamada Khai, de 2 anos de idade, fruto do casamento com o cantor Zayn Malik. No final de agosto, ele terminou o namoro Camila Morrone e foi a oitava vez que o protagonista do "Titanic" colocou um ponto final em um romance antes de sua companheira completar 26 anos.

A chamada "Maldição dos 25 anos" de DiCaprio já até virou piada em Hollywood e quem deu início a essa história foi Gisele Bundchen, em 1999. O relacionamento começou quando a modelo brasileira tinha 18 anos e acabou quando ela estava com 23. Em seguida, o ator namorou a também top model israelense Bar Rafaeli. O caso durou dos 20 até os 25 anos da badalada profissional da moda.

Depois, na ordem, Leonardo se relacionou com a atriz Blake Lively, as modelos Erin Heatherton e Toni Garrn, a atriz Kelly Rohrbachu, a modelo dinamarquesa Nina Agdal e, por fim, Marrone. Com todas, ele terminou o relacionamento antes de a companheira completar 26 anos.

Segundo uma reportagem do jornal The Sun, Leonardo DiCaprio tem dito aos seus amigos que odeia "ser ridicularizado por namorar mulheres com menos de 25 anos" e não quer que ele e Gigi sejam um espetáculo na mídia. "Os dois estão bem discretos nos encontros e Leo quer ir devagar. Ele ainda não tem planos de tornar o relacionamento público tão cedo", finalizou uma das fontes para a matéria.