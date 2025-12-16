'O Agente Secreto' está entre os pré-selecionados ao Oscar

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou, na tarde desta terça-feira (16/12), a lista de filmes pré-selecionados em 12 categorias para a 98ª edição do Oscar.

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil aparece entre os títulos listados em Melhor Filme Internacional, desta vez com "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho. Ao todo, 86 países ou regiões inscreveram filmes elegíveis na categoria.

Além de Melhor Filme Internacional, "O agente secreto" concorre na categoria de Melhor Elenco.

As categorias que tiveram shortlists divulgadas são: Curta-Metragem de Animação, Curta-Metragem Documentário, Longa-Metragem Documentário, Longa-Metragem Internacional, Curta-Metragem em Live-Action, Maquiagem e Penteados, Trilha Sonora Original, Canção Original, Som e Efeitos Visuais.

Também integram a lista Elenco, categoria inédita no Oscar, e Cinematografia, que passa a adotar um processo de seleção em etapas pela primeira vez desde 1979.

Neste ano, a Academia fez uma mudança importante nas categorias de Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional. Antes, filmes pouco vistos podiam avançar com boas médias entre poucos votantes. Agora, seguem adiante apenas os títulos mais votados, o que reduz as surpresas e favorece produções com maior visibilidade.

A votação para definir os indicados oficiais começa em 12 de janeiro e se encerra em 16 de janeiro. O anúncio dos nomeados acontece em 22 de janeiro, enquanto a cerimônia do Oscar está marcada para 15 de março.

Sucesso nos cinemas

Nos cinemas brasileiros, "O agente secreto" já ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores. O filme também está na corrida pelo Globo de Ouro, concorrendo em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, para Wagner Moura.

Confira a lista dos 15 pré-indicados na categoria de Melhor Filme Internacional:



