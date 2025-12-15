Assine
Filho de Rob Reiner matou o diretor e sua mulher a facadas, diz polícia

Nick Reiner tem trajetória de internações e vício em drogas. Cineasta foi encontrado esfaqueado na residência do casal

15/12/2025 22:38 - atualizado em 15/12/2025 22:44

O cineasta Rob Reiner, morto em dezembro de 2025, e seu filho Nick Reiner
O cineasta Rob Reiner, morto em dezembro de 2025, e seu filho Nick Reiner

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nick Reiner, 32, filho do ator e cineasta Rob Reiner e da atriz e fotógrafa Michele Singer, mortos no último domingo (15) e encontrados em sua mansão, em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi preso pela polícia. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), ele agora é o principal suspeito da morte de seus pais, cujos corpos foram identificados com sinais de esfaqueamento.

Anteriormente, a polícia de Los Angeles, havia dito que não existiam suspeitos da morte do casal de artistas. Segundo Alan Hamilton, subchefe da polícia de Los Angeles, diversos familiares de Reiner haviam sido questionados, mas ninguém havia sido preso ou tido como suspeito. As autoridades ainda disseram que ainda buscavam um mandado para dar continuidade às investigações, dentro e fora da residência de Rob e Michele.

No entanto, a revista People, especializada na cobertura de Hollywood, já havia dito ter ouvido de fontes próximas às investigações que Nick Reiner, filho do diretor, seria o responsável pela morte do casal.

Um dos três filhos do cineasta que se consagrou com títulos como "Harry e Sally - Feitos um para o Outro", "Conta Comigo, "Louca Obsessão" e "A Princesa Prometida", Nick tem uma trajetória conturbada e marcada pelo vício em drogas.

Aos 15 anos, foi internado em uma clínica de reabilitação. Em 2016, já havia passado por 17 internações. Na época, participou de uma entrevista sobre sua luta contra a dependência química. Com 22 anos naquele período, participava da divulgação de "Being Charlie", que seu pai dirigiu e ele ajudou a escrever.

O longa se inspira na juventude de Nick e retrata a trajetória de um jovem dividido entre recaídas e tentativas de superar os vícios. A obra é tida por entusiastas de Rob como uma tentativa do artista de elaborar a dificuldade que tinha de se conectar com Nick.

