LUTO NA MÚSICA

Cantor de forró morre aos 36 anos após acidente de moto

Jones Mesquita Batista, vocalista da banda Página Virada, perdeu o controle da motocicleta. Óbito foi constatado no local

Eduarda Soares
Eduarda Soares
Repórter
15/12/2025 13:54

Cantor de forró morre aos 36 anos após acidente de moto
Jones Mesquita Batista morreu na manhã desse domingo (14/12), após bater a moto contra um poste crédito: Redes sociais/reprodução

O cantor Jones Mesquita Batista, de 36 anos, morreu na manhã desse domingo (14/12), após sofrer um acidente de motocicleta em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Ele era vocalista da banda de forró Página Virada. O óbito foi constatado no local.

De acordo com a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), o acidente aconteceu na Rua Projetada VI, no Bairro Papagaio, em frente ao condomínio onde o artista morava. Jones conduzia a motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste.

Segundo informações da SMT, o cantor foi encontrado desacordado e apresentava ferimentos na cabeça. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a morte foi confirmada no local, conforme apuração da TV Subaé.

No sábado (13/12), véspera do acidente, Jones havia compartilhado nas redes sociais registros de sua última apresentação. O cantor reunia mais de 25 mil seguidores em seu perfil pessoal no Instagram.

Reações

A banda Página Virada, que soma cerca de 155 mil seguidores nas redes sociais, divulgou nota lamentando a morte do vocalista. No comunicado, o grupo destacou a trajetória pessoal e artística do cantor.

"Jhony não foi apenas um artista, mas um ser humano de luz, querido por todos, que deixou sua marca na música e no coração de quem teve o privilégio de conviver com ele", afirmou a banda.

Em razão da morte do vocalista, o grupo cancelou um show que seria realizado ontem, em Banzaê, a cerca de 215 quilômetros de Salvador. Em nota, a banda informou que o cancelamento ocorreu em respeito à memória do artista e em solidariedade aos familiares e fãs.

A Prefeitura de Banzaê também divulgou nota oficial lamentando a morte do cantor e manifestando solidariedade aos familiares, amigos, integrantes da banda e admiradores.

A Superintendência Municipal de Trânsito informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

